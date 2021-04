La Russie «aux portes de la guerre» avec l’Ukraine après le plus grand mouvement de troupes en 50 ans | Monde | Nouvelles

L’Ukraine et la Russie entretiennent depuis longtemps des relations difficiles après que Moscou a annexé la péninsule de Crimée en 2014. Mais, ces dernières semaines, des violences entre les séparatistes de Crimée soutenus par la Russie et les troupes ukrainiennes ont éclaté. Moscou a envoyé des milliers de soldats près de la frontière.

Pavel Felgenhauer, un analyste de la défense russe chevronné, est apparu sur la radio Ekho Moscou pour suggérer que le président russe pourrait avoir ordonné le mouvement de «plus d’un demi-million» de soldats impliquant des forces du Pacifique vers la Baltique.

Lorsqu’on lui a demandé si la Russie était «au seuil de la guerre», il a répondu: «Pratiquement, nous le sommes.»

Il a ensuite ajouté: «Une mobilisation sans précédent des forces armées russes est en cours.

«Toutes les forces armées. Cela ne s’est produit ni depuis 1973, ni depuis 1962. Mobilisation totale. Toutes les forces armées.

«Le nombre exact de participants n’est pas officiellement indiqué. Apparemment plus d’un demi-million. »

M. Felgenhauer a également souligné que le mouvement des troupes a lieu pendant la journée afin de montrer aux États-Unis que la Russie est “pleinement mobilisée” et “en pleine préparation au combat”.

Il a déclaré à la radio Ekho Moscou: “Parce que si nous commençons quelque chose avec l’Ukraine, les Américains ont dit qu’ils le soutiendraient, alors nous sommes prêts à entrer en guerre avec l’Amérique à tout moment.”

L’analyste a également déclaré que la Russie préparait une «opération en profondeur pour la défaite totale des forces armées ukrainiennes» via une série de frappes de Voronej, Bryansk et Belgorod.

Il a ajouté: «Cela ne veut pas dire que cela commencera nécessairement. Mais la préparation est sérieuse.

Cela vient après qu’un rapport du gouvernement ukrainien, obtenu par le Daily Mail, a montré que Kiev craignait que la Russie envoie jusqu’à 30 000 soldats supplémentaires, accompagnés de plus de chars et de systèmes de roquettes.

Les chiffres, basés sur des interceptions des services de renseignement et des photographies satellites, suggéraient une augmentation massive pour soutenir les quelque 80 000 soldats russes déjà en attente d’ordre pour avancer en Ukraine.

Le rapport, du ministère ukrainien de la Défense et intitulé «Les troupes de la RUS se massent autour de l’UKR», indique: «D’ici la fin avril 2021, les Russes vont déployer jusqu’à 26 BTG (groupes tactiques de bataillon), plusieurs groupes tactiques d’artillerie, défense aérienne unités, unités de reconnaissance et 4 détachements de forces d’opérations spéciales.

«Le montant total est estimé à 54 BTG, jusqu’à 107 000 soldats, jusqu’à 1 300 chars, 3 700 véhicules blindés, jusqu’à 1 300 systèmes d’artillerie et mortiers et jusqu’à 380 systèmes de lance-roquettes multiples.»

Mardi, la télévision d’État russe a montré deux navires lance-missiles, le Graivoron et le Vyshny Volochek, participant à un entraînement au niveau de la mer et à des cibles aériennes aux côtés d’un aéroglisseur de missiles, d’une frégate et d’un navire de déminage dans la mer Noire.

Moscou a insisté sur le fait qu’il effectuait régulièrement des exercices militaires et ne voulait pas envahir l’Ukraine, mais a déclaré qu’il «ne restera pas indifférent» à la vie des résidents russophones de Crimée.

Les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie se battent dans l’est du pays depuis peu de temps après l’annexion de la péninsule de Crimée par Moscou en 2014.

Ces dernières semaines, les combats se sont intensifiés entre l’armée et les séparatistes dans l’est de l’Ukraine.

Les séparatistes, qui seraient soutenus par l’armée russe, ont tiré de l’artillerie sur des maisons de l’est de l’Ukraine.

En réponse au mouvement militaire et aux tensions entre la Russie et l’Ukraine, les États-Unis ont mis en garde M. Poutine contre un conflit total.

Le président américain Joe Biden a demandé un sommet avec le dirigeant russe sur le conflit, et le secrétaire d’État Anthony Blinken a mis en garde Moscou contre les conséquences de ses actes «imprudents».

L’USS Donald Cook et l’USS Roosevelt seront également bientôt déployés en mer Noire.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a répondu: «Il n’y a absolument rien à faire pour les navires américains près de nos côtes, c’est purement une action de provocation.

«En cas d’aggravation, nous ferons tout pour assurer notre sécurité et notre sûreté.

«Mais Kiev et ses alliés occidentaux seront entièrement responsables des conséquences.»