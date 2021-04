La Russie avertit les navires de guerre américains de rester loin de la Crimée «pour leur propre bien» ⋆ .

de ZeroHedge:

À un moment donné, les États-Unis semblent prêts à envoyer leurs navires de guerre près de l’Ukraine comme un “ message dissuasif ” fort contre les forces russes construites près de la frontière est de l’Ukraine, la Russie a averti mardi que Les navires américains feraient mieux de rester à l’écart de la Crimée «pour leur propre bien».

Un communiqué du Kremlin a en outre qualifié le nouveau déploiement américain dans la mer Noire de «provocation» grave qui ne sert à rien d’autre que de tester la «force» et les «nerfs» de la Russie.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a émis l’avertissement de mardi comme suit: «Il n’y a absolument rien à faire pour les navires américains près de nos côtes, c’est une action purement provocante. Provocateur au sens direct du terme: ils testent notre force, jouer sur nos nerfs. Ils ne réussiront pas.

«Nous prévenons les États-Unis que ce sera mieux pour eux pour rester loin de la Crimée et de notre côte de la mer Noire. Ce sera pour leur bien » il ajouta.

C’est à la fin de la semaine dernière que le ministère turc des Affaires étrangères a confirmé qu’il avait autorisé les navires de guerre américains à utiliser le détroit du Bosphore et des Dardanelles pour entrer dans la mer Noire. Le Pentagone a minimisé le déploiement en gardant le silence à ce sujet, en disant seulement que les navires de guerre américains patrouillent dans la mer Noire comme une «routine».

Le Kremlin a averti que ce sont les propres actions de Kiev et l’accumulation initiale de troupes dans et près du Donbass qui risquent une «guerre plus large» dans la région. Il y a quelques jours, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré: «La tendance du comportement de la partie ukrainienne crée le risque d’une reprise de l’action militaire à grande échelle.»

Le dernier avertissement de la Russie selon lequel les navires américains feraient mieux de ne pas s’approcher de la Crimée a probablement également à l’esprit les premiers mots de Joe Biden sur la crise ukrainienne qui bouillonnait depuis longtemps et qui ont été émis au début de sa présidence. Il a déclaré dans un communiqué du 26 février que les États-Unis «ne reconnaîtront jamais» les revendications de la Russie sur la Crimée:

Les États-Unis ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais la prétendue annexion de la péninsule par la Russie, et nous nous tiendrons aux côtés de l’Ukraine contre les actes d’agression de la Russie. Nous continuerons de travailler pour tenir la Russie responsable de ses abus et de son agression en Ukraine.

Il avait souligné dans la déclaration que «Nous réaffirmons une vérité simple: la Crimée, c’est l’Ukraine.»

Pendant ce temps, le rouble russe continue son déclin alors que la rhétorique et l’incertitude s’intensifient…

