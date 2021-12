La Russie complique la tâche de Netflix et si la plateforme de streaming veut continuer dans le pays, elle devra diffuser des chaînes de télévision | Divertissement

La dernière chose qui est arrivée à Netflix avec la Russie est que le pays forcera la plateforme de contenu en streaming à diffuser ses propres chaînes dans sa programmation.

Le plus courant est de croire que Netflix a la même réception dans tous les pays, mais ce n’est pas le cas. Il y a certains territoires dans lesquels la plate-forme n’est pas tout à fait facile, souvent les raisons sont idéologiques et d’autres fois elles sont plutôt économiques, mais la chose intéressante est de voir comment la plate-forme de contenu s’adapte.

Ces derniers mois, Netflix a eu une série d’affrontements avec le gouvernement russe, et le service de streaming propose une grande variété de contenus, notamment des émissions et des séries LGBTQ+. Si vous êtes au courant de l’actualité, vous saurez bien que la Russie est un pays ouvertement opposé à ces groupes.

Ces affrontements restent encore à régler et, c’est que tout peut se terminer par une bagarre juridique entre le pays et la société de divertissement, il faudra attendre de voir comment évolue cette situation. À l’heure actuelle, il existe un autre problème beaucoup plus proche entre la Russie et la plate-forme de contenu en streaming.

Et, est-ce que l’organisme de réglementation de l’Internet et de la télévision est devenu sérieux avec la plate-forme de contenu en streaming, affirmant que si Netflix veut participer au pays, il doit avoir au moins vingt chaînes nationales au sein de sa plate-forme. Entre ces canaux devraient se trouver des Spas.

Cette chaîne est associée à l’Église ultra-orthodoxe de Russie, en plus de devoir inclure la chaîne principale de Russie. Les critiques n’ont pas tardé à apparaître, notant que les deux chaînes font souvent partie de la propagande du gouvernement russe. Les vingt chaînes ne sont qu’une des exigences exigées par la Russie.

Et, est-ce que, si Netflix veut continuer dans le pays, il devrait également ouvrir une filiale à l’intérieur des frontières russes. Au moment où Netflix semble peser toutes ses options, nous devrons être vigilants pour voir comment il agit à la fin de cette situation avec le gouvernement de la Russie et ses lois.