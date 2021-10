La Russie constitue une « menace sérieuse » pour le Royaume-Uni alors que Poutine développe un trésor de guerre d’armes avancées | Politique | Nouvelles

Le chef d’état-major de la Défense, le général Nicholas Carter, a également déclaré que le développement par la Russie d’armes avancées et puissantes concernait le Royaume-Uni. Cela, a précisé le général Carter, forçait le gouvernement britannique et les forces armées à rester sur leurs gardes face aux menaces émergentes de Moscou.

Le général Carter a également déclaré qu’il y avait une « ère de concurrence constante » avec des puissances autoritaires comme la Russie.

Le chef de l’armée britannique a déclaré que les progrès du Kremlin dans les technologies sous-marines et les capacités sous-marines profondes étaient un « problème de sécurité majeur » pour les alliés occidentaux.

S’adressant à un événement américain, il a également clairement indiqué que le Royaume-Uni « doit réfléchir sérieusement à … la capacité et la dissuasion » dans l’Atlantique Nord, où les conditions d’exploitation sont difficiles.

Il a ajouté : « Je mentionnerais ici la Russie, qui, de notre point de vue, constitue une menace sérieuse, et la Chine, qui est un défi systémique chronique pour nous.

« Il ne fait aucun doute que nous devons poursuivre un cap de confinement [with Russia]. «

Ses commentaires interviennent après qu’un ancien espion britannique a déclaré qu’il avait des preuves des hostilités russes contre la Grande-Bretagne, notamment lors du référendum sur le Brexit de 2016.

Christopher Steele a espionné à Moscou dans les années 1990 et aurait été l’un des plus hauts responsables du renseignement britannique en Russie lors de l’effondrement de l’Union soviétique.

Il aurait été un officier supérieur du renseignement pendant 25 ans et a également rédigé un dossier qui alléguait une collusion entre la Russie et la campagne Trump de 2016.

LIRE LA SUITE: SNP s’appuie sur le commerce « de l’Union » avec le Royaume-Uni par rapport à l’UE, selon les données

L’ancien président américain a qualifié le dossier russe de « canular » et a nié être de connivence avec Moscou, tandis que le gouvernement britannique a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans la production du dossier.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà découvert des preuves d’opérations hostiles contre la Grande-Bretagne, il a déclaré à Sky News lors d’une rare apparition télévisée : « Oui ».

Il a poursuivi: « Tout, de l’argent des dirigeants corrompus apporté à terre et investi dans des industries stratégiques et autres, ce qui est préoccupant, aux tentatives potentielles de financer des parties de la campagne du Brexit et à l’ingérence dans celle-ci, [the] Référendum écossais, des preuves d’ingérence là-dedans également.

« Cela que je considère comme un comportement hostile, et nous avons certainement rencontré cela de temps en temps. »

A NE PAS MANQUER :

Keir Starmer fustige Nicola Sturgeon pour sa promesse d’IndyRef2 [LATEST]

Le SNP bombarde les Écossais d’un million de papiers indyref2 de « courrier indésirable » [INSIGHT]

Mark Drakeford met officiellement l’indépendance galloise sur la table [REVEAL]

Lorsqu’il a insisté sur les preuves qu’il avait recueillies, M. Steele a déclaré: « Je ne l’ai pas sous la main, mais clairement une partie du même livre de jeu que nous avons vu – donc l’argent est acheminé par des canaux déniables et sort de l’autre côté, techniquement légal .

« Il y avait tout un tas de failles. »

M. Steele a également allégué que la Russie présentait un risque pour une unité plus large de l’Union européenne, ajoutant: « Je pense qu’ils pensent qu’ils pourraient éventuellement faire s’effondrer l’UE. »

Dmitry Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine a refusé de commenter ces propos.

Cela intervient après que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que les relations entre Moscou et Londres étaient « au point de gel ».