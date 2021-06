in

Selon les médias russes, la corvette navale Mercury est sur le point d’être achevée. Le navire a été retardé pendant des années et est équipé d’une technologie furtive pour le rendre difficile à détecter par les navires ennemis.

Deux sources de l’industrie de la construction navale ont déclaré au média d’État RIA Novosti que Mercury était en voie d’achèvement.

Les sources ont déclaré au magasin que la corvette Mercury, surnommée Project 20386, devrait être livrée à la marine dès l’année prochaine.

Ils ont également partagé la coque de la corvette qui a déjà été construite.

Une fois lancé, le navire sera le premier navire entièrement furtif de Russie, avec une forme spéciale minimisant les saillies et les crevasses à sa surface.

RIA Novosti a annoncé que Mercury serait armé de missiles de croisière, de missiles anti-aériens et d’artillerie.

Il disposera également d’équipements pour la chasse et la destruction des sous-marins.

En 2013, le quotidien Izvestia citait une source militaire haut placée disant que le navire serait trop cher, jusqu’à 18 milliards de roubles (175 millions de livres sterling).

La source militaire a également déclaré que le navire serait équipé d’un armement « excessif » dont il n’avait pas besoin, comme les missiles de croisière Kalibr.

Moscou a investi massivement au cours de la dernière décennie dans un programme de réarmement destiné à remplacer les armes de l’ère soviétique de l’armée et de la marine.

Cependant, l’économie russe a souffert des sanctions imposées par les pays occidentaux en 2014, suite à l’annexion de la Crimée par Moscou.

L’année dernière, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le pays ajouterait de nouveaux navires, navires et armes à sa marine.

Il a déclaré à l’époque : « La capacité de notre marine augmente constamment.

“Cette année, 40 navires et navires de différentes classes entreront en service, et il y a quelques jours, six autres navires pour la zone hauturière ont été mis en service dans les trois principaux chantiers navals de Russie.”

Il a également annoncé une gamme d’armes hypersoniques qui seront installées dans certaines zones de la marine, ce qui, selon lui, augmenterait leurs capacités de combat.

Cela survient alors que M. Poutine a signé une loi officialisant la sortie de la Russie du traité de contrôle des armements Ciel ouvert, un pacte qui autorise des vols de surveillance non armés au-dessus des pays membres.

La Russie espérait initialement que M. Poutine et le président américain Joe Biden pourraient discuter du traité lorsqu’ils se rencontreront plus tard ce mois-ci lors d’un sommet à Genève, mais Washington a informé Moscou en mai qu’il ne reviendrait pas dans le pacte après le départ de l’administration de Donald Trump l’année dernière.

Le Kremlin a déclaré lundi que la décision des États-Unis de se retirer du traité avait « considérablement bouleversé l’équilibre des intérêts » entre les membres du pacte et avait contraint la Russie à sortir.

Dans une déclaration sur son site Internet, il a déclaré : “Cela a gravement compromis le respect du traité et son importance dans l’instauration de la confiance et de la transparence, (causant) une menace pour la sécurité nationale de la Russie”.