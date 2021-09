La Russie craint alors que la sortie dans l’espace de l’ISS se poursuit malgré un incident majeur à bord | Sciences | Nouvelles

in

Des alarmes d’urgence ont été déclenchées jeudi dans le segment russe de la station spatiale, faisant craindre un incendie. Selon des informations parues dans les médias russes, de la fumée et du plastique brûlant ont été détectés dans le module Zvezda de 21 ans, qui fournit des ports d’amarrage pour les capsules russes Soyouz et Progress. L’équipage de l’ISS a signalé l’incident au contrôle de mission tôt le matin et l’incident a été confirmé par l’agence spatiale russe Roscosmos.

Des responsables russes ont déclaré que l’incident s’était produit lors de la recharge des batteries de la station.

L’équipage de la station spatiale a depuis pris les précautions nécessaires pour éliminer toute substance nocive de l’alimentation en oxygène filtré de la station spatiale, avant de reprendre son “repos nocturne”.

L’incident ne devrait pas avoir d’impact sur la sortie dans l’espace prévue aujourd’hui.

Au moins deux expériences impliquant le feu et la combustion sont en cours sur l’ISS, dont aucune n’est située dans le module Zvezda.

Les cosmonautes Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrov sont maintenant en bonne voie pour terminer leur sortie dans l’espace pour intégrer pleinement le module Nauka récemment amarré, à quelque 250 milles au-dessus de la surface de la planète.

LIRE LA SUITE: Percée archéologique: de l’or pré-viking trouvé «à l’aide d’un détecteur de métaux»

Nauka a fait sensation plus tôt cet été lorsqu’il a inopinément provoqué un tonneau de tonneau à l’ISS, peu de temps après son amarrage à la station.

Les deux astronautes de l’Expédition 65 ont enfilé leurs lourdes combinaisons spatiales et ont ouvert le sas de Poisk pour braver le vide de l’espace vers 15 h 51 BST.

La NASA s’attend à ce que les deux hommes passent environ six heures et demie à l’extérieur de l’ISS.

La sortie dans l’espace est diffusée en direct avec des commentaires sur NASA TV.

Leur tâche principale de la sortie dans l’espace consistera à établir des connexions électriques et Ethernet à Nauka, ainsi qu’à installer des mains courantes sur le laboratoire polyvalent.

Les cosmonautes, qui ont déjà effectué trois sorties dans l’espace chacun, continueront également les tâches précédemment prévues pour une sortie dans l’espace le 3 septembre.

Bien que la mission ait été autorisée à aller de l’avant, certains utilisateurs de médias sociaux ont exprimé leurs craintes au sujet de l’incident.

Un utilisateur de Twitter a déclaré : « Il est plus que temps d’élaborer un plan de désorbite pour l’ISS. Un incendie sur l’ISS est une possibilité terrifiante et un risque majeur pour la sécurité.

“Les flammes à faible gravité se sont propagées très rapidement. Selon l’emplacement de l’équipage, un canot de sauvetage Soyouz peut être loin et il est difficile d’y entrer.”

Et une deuxième personne a déclaré: “Je pense qu’il y a plus derrière cela qu’il n’y paraît.

“#Poutine adorerait mettre l’ISS hors service et cela fait partie de son plan – des alarmes de fumée et d’incendie se déclenchent sur la Station spatiale internationale”

Une deuxième sortie dans l’espace est actuellement prévue dimanche matin pour installer un “kit de modification” sur la poutre bâbord de la station spatiale.

A NE PAS MANQUER…

Signal radio mystérieux de la Voie lactée détecté [REPORT]

Un nouveau “dinosaure à dents de requin” aussi gros que le T-Rex étonne les experts [STUDY]

Fin du monde : Elon Musk invité à évoquer la préservation de la civilisation [INSIGHT]



Plus tôt dans la journée, M. Hoshide et l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei ont travaillé sur deux expériences de combustion différentes.

L’une de ces expériences est la combustion avancée via des expériences de microgravité ou ACME.

La NASA a déclaré: “Le projet ACME est un ensemble de six études indépendantes sur les flammes gazeuses à mener dans le Combustion Integrated Rack (CIR).”

L’objectif principal de l’étude est d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire la production de polluants lors de la combustion sur Terre.

Un objectif secondaire de l’étude est d’améliorer la prévention des incendies des engins spatiaux « grâce à des recherches innovantes axées sur l’inflammabilité des matériaux ».

La deuxième expérience est le Solid Combustion Experiment Module (SCEM).

La NASA a expliqué : « Le SCEM est conçu pour acquérir des données sur la concentration limite d’oxygène que la propagation de la flamme sur les combustibles solides est maintenue.

“En outre, il est possible d’obtenir le courant électrique limitant que l’auto-inflammation des fils isolés en raison d’un court-circuit se produit.”

Il y a actuellement sept astronautes stationnés sur le laboratoire orbital.

Il s’agit de Pyotr Dubrov, Oleg Novitskiy, Shane Kimbrough, Megan McArthur, Mark Vande Hei, Thomas Pesquet et Akihiko Hoshide.