Les photos prises lundi confirment des informations récentes selon lesquelles la Russie masse à nouveau des troupes et du matériel militaire à la frontière avec l’Ukraine après une accumulation majeure ce printemps. Les nouvelles images prises par Maxar Technologies montrent une accumulation d’unités blindées, de chars et d’artillerie automotrice ainsi que des troupes au sol se massant près de la ville russe de Yelnya, près de la frontière biélorusse.

Les unités, qui ont commencé à se déplacer fin septembre à partir d’autres régions de Russie où elles sont normalement basées, comprennent la 1ère armée de chars d’élite de la garde.

Pendant ce temps, une nouvelle analyse de Jane’s Defence Weekly révèle que l’équipement de la 4e division blindée russe a été déplacé vers des zones autour de Briansk et de Koursk, près de la frontière nord de l’Ukraine.

Les unités sont équipées de chars de combat principaux T-80U et d’artillerie automotrice.

La Russie a exprimé de graves inquiétudes quant à l’idée que l’Ukraine cherche à rejoindre l’OTAN.

Le Kremlin a réitéré que toute expansion des infrastructures militaires de l’OTAN en Ukraine franchirait l’une des « lignes rouges » du président Vladimir Poutine.

S’exprimant à Kiev, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a catégoriquement rejeté l’idée d’une « ligne rouge » russe en dehors de ses propres frontières.

Il a déclaré : « De notre côté de la frontière ukraino-russe, nous pouvons déterminer nous-mêmes ce qu’il faut faire dans l’intérêt du peuple ukrainien, ainsi que la sécurité de l’Ukraine et de l’Europe.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Rudenko, a déclaré : « L’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN serait une étape extrêmement dangereuse.

L’avertissement intervient après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a demandé à l’OTAN d’accélérer sa demande d’adhésion sur Twitter.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin s’est récemment rendu en Ukraine.

Pendant son séjour à Kiev, M. Austin a été interrogé sur la candidature de l’Ukraine à l’OTAN.

Il s’est arrêté avant une approbation, mais a déclaré que l’Ukraine « a le droit de décider de sa propre politique étrangère future » et que les États-Unis « continueront à faire tout leur possible pour soutenir les efforts de l’Ukraine pour développer sa capacité à se défendre ».

Parlant de l’accumulation d’actifs, le Pentagone a également commenté cette décision.

« Nous avons connaissance de rapports publics faisant état d’activités militaires russes inhabituelles près de l’Ukraine, mais nous ne pouvons pas parler des intentions russes », a déclaré le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Anton Semelroth.

« Nous continuons de soutenir la désescalade dans la région et une résolution diplomatique du conflit dans l’est de l’Ukraine. Comme nous l’avons dit, notre soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine est inébranlable », a-t-il déclaré.

Moscou a systématiquement réagi aux actions similaires des forces de l’OTAN à la frontière russe.

S’exprimant en août, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré : « Nous sommes préoccupés par les perspectives d’une présence militaire américaine croissante en Pologne ».

« Il est prévu d’augmenter considérablement l’effectif global des troupes américaines en plus des 4 500 hommes déjà stationnés. »

« L’infrastructure en cours de création permettra de constituer rapidement le groupe militaire américain dans ce pays à 20 000 », a-t-elle déclaré.

Alors que l’OTAN fait l’objet d’un examen minutieux sous le président Donald Trump, beaucoup ont remis en question l’existence de l’alliance après la fin de la guerre froide avec l’Union soviétique.

L’orientation géopolitique s’est déplacée de plus en plus vers l’Est après l’effondrement du rideau de fer.

Alors que la tension monte maintenant dans la région indo-pacifique, la Russie prétend que l’OTAN doit encore justifier son existence en se concentrant sur Moscou.

« Comme nous avons pu le voir, l’OTAN est incapable d’identifier les menaces réelles et ne commence à y faire face qu’après un effondrement mondial. Savez-vous pourquoi ? La réponse est simple : pendant de nombreuses années, elle est restée concentrée et a investi d’énormes ressources dans persuader leur public et leurs citoyens de rester obsédés par une prétendue menace russe », a déclaré Maria Zakharova.