La Russie craint la guerre: Merkel insiste pour «rester dans les pourparlers» dans un contexte de «tension inquiétante» | Monde | Nouvelles

La chancelière allemande a exhorté Vladimir Poutine à se concentrer sur le dialogue alors que la Russie continue de déployer des troupes à la frontière ukrainienne. Elle a fait ces remarques mardi lors de son apparition à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg via un lien vidéo.

Mme Merkel a déclaré: «Dans l’ensemble, nous avons beaucoup de conflits avec la Russie qui rendent malheureusement nos relations très difficiles.

«Néanmoins, je suis quelqu’un qui dit que nous devons toujours parler.»

La chancelière a déclaré qu’elle et le président français Emmanuel Macron avaient «surtout ces derniers temps» discuté des problèmes entre l’Ukraine et la Russie avec M. Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy – les exhortant à poursuivre les négociations.

Elle a ajouté: «La situation est extrêmement tendue, notamment en raison de la concentration de troupes russes à la frontière ukrainienne. Nous devons rester en pourparlers. »

Mme Merkel a également souligné les inquiétudes des dirigeants concernant la santé du chef de l’opposition russe Alexei Navalny après que des professionnels de la santé ont averti qu’il était à risque d’insuffisance rénale et d’arrêt cardiaque.

Emprisonné, M. Navalny a demandé des soins médicaux pour de graves maux de dos et un engourdissement des jambes.

Au sujet de la situation de M. Navalny, Mme Merkel s’est dite «très inquiète», ajoutant: «Le gouvernement allemand, avec d’autres, travaille pour s’assurer qu’il reçoive les soins médicaux appropriés.

«Nous sommes très inquiets et nous essayons et essayons de montrer clairement notre influence ici aussi.»

Anastasia Vasilyeva, le médecin personnel de M. Navalny, était l’un des quatre experts qui ont plaidé auprès des responsables de la prison pour les laisser traiter le militant politique de toute urgence.