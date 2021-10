Dans une déclaration via son ministère de la Défense, Moscou a déclenché une tirade furieuse contre les États-Unis à la suite de la rencontre navale rapprochée malgré le fait que Washington ait plaidé que l’interaction était « sûre et professionnelle ». Des exercices navals russo-chinois étaient en cours dans la mer du Japon vendredi, lorsque, selon la Russie, l’équipage d’un navire anti-sous-marin russe, l’Admiral Tributs, a envoyé un avertissement par radio au destroyer naval américain USS Chafee qui se trouvait près du même zone.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que son équipe avait prévenu le navire américain qu’il se trouvait « dans une zone fermée à la navigation en raison d’exercices avec tirs d’artillerie ».

Le Chafee n’a pas réussi à changer de cap immédiatement alors qu’il s’apprêtait à lancer un hélicoptère depuis son pont.

Incapable de tourner ou de changer de vitesse dans le cadre du protocole, le destroyer naval a levé des drapeaux pour indiquer qu’un décollage était en attente.

« Agissant dans le cadre des règles internationales de la navigation, les Admiral Tributs ont fixé un cap pour évincer l’intrus des eaux territoriales russes », a déclaré le général d’armée Sergey Shoygu, du ministère russe de la Défense, dans son communiqué.

Le Chafee a finalement changé de cap mais à un moment donné, les deux navires se trouvaient à moins de 60 mètres l’un de l’autre selon Moscou.

L’incident a duré environ 50 minutes et a eu lieu dans la baie Pierre le Grand, à l’ouest de la mer du Japon.

L’agence de presse RIA a déclaré que le ministère russe de la Défense avait convoqué l’attaché militaire américain, qui avait été informé des « actions non professionnelles » de l’équipage du destroyer, qui avaient « gravement violé les lois internationales sur la prévention des collisions de navires en mer ».

Cependant, le Commandement indo-pacifique américain a nié de telles allégations.

LIRE LA SUITE: Poutine appâte Biden avec une menace d’avions de combat « Met l’Occident mal à l’aise »

Dans un communiqué, ils affirment que le destroyer lance-missiles Chafee menait des opérations de routine dans les eaux internationales de la mer du Japon lorsqu’un destroyer russe s’est approché à moins de 65 mètres (60 mètres) du navire américain, bien que toutes les interactions soient « sûres et professionnelles ». «

« La déclaration du ministère russe de la Défense sur l’interaction entre nos deux navires de la Marine est fausse », ont-ils déclaré.

« À tout moment, l’USS Chafee a mené des opérations conformément au droit international et à la coutume. »

L’incident semble refléter l’intention de Moscou d’augmenter les enjeux pour dissuader les États-Unis et leurs alliés d’envoyer leurs navires en mission près des eaux russes, alors que les relations entre la Russie et l’Occident sont au plus bas après la guerre froide.

A NE PAS MANQUER :

Approvisionnement en gaz britannique MAPPED : d’où vient le gaz britannique ? [REPORT]

L’UE s’effondre alors que 20 pays acceptent de répartir le prix du gaz exorbitant de Poutine [BREAKING]

Poutine insiste sur le fait qu’il n’a pas Covid après une crise de toux à la télévision en direct [VIDEO]

En juin, la Russie a déclaré qu’un de ses navires de guerre avait tiré des coups de semonce et qu’un avion de guerre avait largué des bombes sur le chemin d’un destroyer britannique pour l’éloigner des eaux de la mer Noire près de la ville de Crimée de Sébastopol.

Le ministère britannique de la Défense a démenti ce récit et a insisté sur le fait que son navire n’avait pas été visé car il naviguait dans les eaux ukrainiennes.

L’incident de juin marquait la première fois depuis la guerre froide que Moscou reconnaissait avoir utilisé des balles réelles pour dissuader un navire de guerre de l’OTAN, soulignant la menace croissante de collisions militaires au milieu des tensions russo-occidentales.