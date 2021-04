La Russie décide de quitter la Station spatiale internationale – .

La Station spatiale internationale a son nom pour une raison. Le laboratoire en orbite a accueilli des astronautes du monde entier au cours de ses nombreuses années de fonctionnement. Au fur et à mesure que du nouveau matériel a été installé sur le vaisseau spatial, ses capacités ont augmenté et beaucoup de science y est menée. Au fil des ans, les deux principaux partenaires qui font fonctionner la station spatiale sont les États-Unis (NASA) et la Russie (Roscosmos). Maintenant, l’un de ces partenaires évalue la lourde décision de se retirer. Indice: ce n’est pas la NASA.

Comme le rapporte l’agence de presse russe TASS, les responsables russes ont décidé qu’il était temps pour le pays de décider du retrait de la Station spatiale internationale. La décision serait prise après une inspection technique et une étude de l’engin spatial lui-même, un certain nombre de calculs et une évaluation des risques. En termes simples, la Russie ne pense plus que la station spatiale soit adaptée aux efforts de recherche à long terme et, à partir de 2025, elle ne se sentira peut-être plus à l’aise d’y envoyer ses scientifiques.

Il semble y avoir au moins un peu d’informations perdues dans la traduction des rapports russes originaux et de ce qui est rapporté sur certains sites d’information. Certains médias disent que la Russie a déjà décidé de quitter la station tandis que d’autres citent des responsables russes disant qu’ils pèsent toujours sur la décision. Quoi qu’il en soit, il est clair que la Russie n’est plus «all in» sur l’ISS et elle attribue ce sentiment au statut technique de l’engin spatial lui-même.

La Russie a réalisé récemment des évaluations des risques pour le vaisseau spatial et certains des meilleurs spécialistes du pays ont prédit la «défaillance de nombreux éléments à bord de l’ISS» après 2025. Le pays a déjà accepté de coopérer avec la NASA et ses autres partenaires. sur le projet ISS jusqu’en 2024 au moins, moment auquel il peut décider que c’est assez.

Une déclaration de Roscosmos n’offre pas beaucoup d’assurance de toute façon:

«Nous avons 2024 comme date limite convenue avec nos partenaires pour les travaux de l’ISS. Après cela, les décisions seront prises en fonction de l’état technique des modules de la station, qui ont pour la plupart épuisé leur durée de vie, ainsi que de nos projets de déploiement d’une station-service orbitale nationale de nouvelle génération.

Il serait intéressant de voir ce que la NASA ferait si son principal partenaire ISS décidait de se retirer du programme en 2025. Le vaisseau spatial a passé plus de deux décennies dans l’espace, se développant progressivement au fur et à mesure que la NASA et la Russie l’étendaient, ajoutaient plus d’équipement scientifique, et testé divers modules pour la convivialité. De nombreuses nouvelles découvertes ont été faites au cours de son séjour dans l’espace, mais personne ne dirait que c’est la machine la plus moderne en orbite autour de la Terre. Des fuites sont apparues à plusieurs reprises, en particulier du côté russe du vaisseau spatial. Finalement, il devra être totalement remplacé, mais personne ne sait vraiment quand cela se produira. Pour le moment, c’est toujours la référence pour les scientifiques qui doivent travailler en microgravité.

