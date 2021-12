La Russie décidera en 2022 de ce qui arrivera à ceux qui échangent des cryptos en ligne

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Ce ne sera plus cette année, mais l’année prochaine, il y aura des changements en ce qui concerne les échangeurs de crypto-monnaie en Russie.

Les discussions sur l’avenir des « échangeurs de devises virtuelles » en Russie devraient être achevées en 2022, a déclaré un haut représentant de l’organisme de surveillance financière du pays. Selon les normes internationales, les autorités de Moscou devraient réglementer ou interdire de telles plateformes, cite le média Bitcoin.com.

Selon les informations, les réflexions sur le traitement réglementaire des échangeurs en ligne qui fonctionnent avec des crypto-monnaies devraient prendre fin en 2022. Ceci selon un communiqué du directeur adjoint du Service fédéral de surveillance financière de Russie (Rosfinmonitoring) Herman Neglyad.

Lors de la conférence juridique bancaire de cette année, le responsable a noté que, à la lumière des efforts déployés pour gérer les risques associés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme dans le cadre de l’évaluation nationale des risques adoptée en 2018, les actifs virtuels comment les crypto-monnaies sont reconnues comme un facteur de risque élevé pour les finances de la Russie.

Neglyad a également souligné :

Ici, nous aurons une discussion à terminer, je pense, l’année prochaine. Elle doit être déterminée dans le cadre des normes du GAFI.

Le directeur adjoint a en outre expliqué que pour le GAFI (Groupe d’action financière), il est nécessaire pour réguler les points d’entrée dans le système financier officiel des échangeurs de crypto-monnaie. L’organisation, a-t-il expliqué, propose au pays deux approches alternatives : la légalisation des plateformes crypto via l’enregistrement en tant que sujets de lois contre le blanchiment d’argent ou l’interdiction de leurs activités.

« Les deux options ont le droit d’exister. Il y a différents points de vue », a commenté Herman Neglyad. Dans le même temps, il a insisté sur le fait que le débat devait finir par se terminer.

La Russie et la crypto

Comme nous en avons discuté, la Russie a eu des positions contradictoires concernant les crypto-monnaies. D’une part, en octobre, les législateurs russes ont proposé une nouvelle législation pour imposer des limitations aux investisseurs « non qualifiés » en crypto-monnaie afin de les protéger des pertes potentielles. D’autre part, le ministre des Finances a également déclaré en octobre que la Russie n’avait pas l’intention d’interdire le Bitcoin, comme la Chine.

Les politiciens vont et viennent dans des déclarations pour et contre, y compris le président Vladimir Poutine.

En Fédération de Russie, les crypto-monnaies et certaines activités connexes ont été partiellement réglementées par la loi « On Digital Financial Assets », qui est entrée en vigueur en janvier, rappelle Bitcoin.com. Cependant, de nombreux aspects importants, tels que l’état de l’extraction de crypto, les questions fiscales, le commerce de crypto-monnaie et l’utilisation de monnaies numériques dans les paiements, nécessitent une réglementation supplémentaire via l’adoption d’une nouvelle législation.

