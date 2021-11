Un porte-parole du département d’État américain a confirmé que le test anti-satellite avait généré plus de 1 500 morceaux de débris se déplaçant rapidement, déclenchant une urgence dans le laboratoire orbital. Le nuage de débris s’est approché inconfortablement de l’ISS, incitant ses sept astronautes à se réfugier dans leurs capsules de retour. Bien que l’urgence soit maintenant déclarée terminée, le contrôle de mission de la NASA a déclaré que certaines des écoutilles de la station spatiale devront rester fermées jusqu’à mardi.

Voyageant à des vitesses de plus de 17 000 mph, même de minuscules fragments de satellites peuvent traverser l’ISS comme un couteau chaud dans du beurre.

Selon Ned Price du département d’État américain, la Russie a lancé un missile anti-satellite visant l’un de ses propres satellites.

La cible pourrait avoir été le satellite Cosmos 1408 de l’ère soviétique qui a été lancé en 1982.

M. Price a déclaré : « Plus tôt dans la journée, la Fédération de Russie a imprudemment effectué un essai destructeur de satellite d’un missile à ascension directe et anti-satellite contre l’un de ses propres satellites.

« Le test a jusqu’à présent généré plus de 1 500 morceaux de débris orbitaux traçables et des centaines de milliers de débris orbitaux plus petits qui menacent désormais les intérêts de toutes les nations.

« Ce test augmentera considérablement le risque pour les astronautes et les cosmonautes de la Station spatiale internationale, ainsi que pour d’autres activités de vols spatiaux habités.

« Le comportement dangereux et irresponsable de la Russie met en péril la durabilité à long terme de l’espace extra-atmosphérique et démontre clairement que les prétentions de la Russie à s’opposer à la militarisation de l’espace sont fallacieuses et hypocrites.

« Les États-Unis travailleront avec nos alliés et partenaires pour répondre à l’acte irresponsable de la Russie. »

L’un de ces transits s’est produit vers 17h55 GMT.

Au moment de l’urgence, ils ont évacué vers leurs capsules Dragon et Soyouz russes construites par SpaceX.

Dans le cas où l’ISS subirait des dommages importants, ils largueraient les capsules et les utiliseraient pour revenir sur Terre.

Les sept astronautes actuellement à bord de l’ISS sont Mark Vande Hei, Raja Chari, Thomas Marshburn, Matthias Maurer, Kayla Barron, Pyotr Dubrov et le commandant de l’ISS Anton Shkaplerov.

La Russie fait maintenant l’objet de tirs intenses pour avoir prétendument mis la vie de l’équipage de l’ISS en danger.

Jonathan McDowell, astronome du Center for Astrophysics, a tweeté : « Cela signifie que la Russie est irresponsable, crée des débris spatiaux inutiles et met en danger l’ISS et les astronautes de Tiangong. »

John Kirby, l’assistant du secrétaire à la Défense pour les Affaires publiques, a déclaré : « Nous sommes préoccupés par toute nation qui militariserait l’espace…

« Nous voulons que l’espace, le domaine spatial, soit soumis aux normes et règles internationales afin qu’il puisse être exploré par toutes les nations spatiales de manière responsable. »