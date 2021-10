La Russie dit avoir chassé le destroyer naval américain de ses eaux

Sur cette photo tirée d’une vidéo publiée par le service de presse du ministère russe de la Défense, le destroyer américain USS Chafee est vu depuis le destroyer Admiral Tributs de la marine russe près des eaux territoriales russes dans la mer du Japon le vendredi 15 octobre 2021. Le ministère russe de la Défense a déclaré un navire de guerre russe a empêché un destroyer de la marine américaine de ce qu’il a décrit comme une tentative d’intrusion dans les eaux territoriales russes dans la mer du Japon. Le ministère a accusé le destroyer Admiral Tributs de la marine russe d’avoir approché de près le destroyer américain USS Chafee pour le forcer à quitter la zone vendredi près des eaux russes qui a été déclarée interdite à la navigation en raison d’un exercice d’artillerie russe. (Service de presse du ministère russe de la Défense via AP)

La Russie a déclaré qu’un de ses navires militaires avait chassé vendredi un destroyer de la marine américaine qui avait tenté de violer les eaux territoriales russes lors d’exercices navals russo-chinois dans la mer du Japon.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des États-Unis.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’équipage d’un navire anti-sous-marin russe, l’Admiral Tributs, avait averti par radio l’USS Chafee qu’il se trouvait « dans une zone fermée à la navigation en raison d’exercices avec des tirs d’artillerie ».

Le destroyer américain n’a pas changé de cap et a levé des drapeaux indiquant qu’il se préparait à lancer un hélicoptère depuis son pont, ce qui signifie qu’il n’était pas en mesure de changer de cap et de vitesse, a déclaré le ministère russe dans un communiqué.

« Agissant dans le cadre des règles internationales de navigation, les Admiral Tributs ont fixé un cap pour évincer l’intrus des eaux territoriales russes », a-t-il déclaré.

Le Chafee a finalement changé de cap lorsque les deux navires étaient à moins de 60 mètres l’un de l’autre, a-t-il déclaré.

L’incident a duré environ 50 minutes et s’est produit dans la baie Pierre le Grand, située au sud de Vladivostok, à l’ouest de la mer du Japon.

C’était la deuxième fois en quatre mois que la Russie déclarait qu’elle chassait un navire de guerre membre de l’OTAN de ses eaux. En juin, la Russie a accusé un destroyer britannique, le Defender, d’avoir violé ses eaux territoriales dans la mer Noire, et a déclaré avoir repoussé le navire à coups de semonce et largué des bombes sur son passage.

La Grande-Bretagne a rejeté le récit de Moscou sur l’incident, qui a eu lieu au large de la Crimée, une partie de l’Ukraine que la Russie a annexée en 2014 dans un geste non reconnu internationalement. Londres a déclaré à l’époque que son navire opérait légalement dans les eaux ukrainiennes.

Plus tôt vendredi, la Russie a déclaré avoir organisé des exercices navals conjoints avec la Chine dans la mer du Japon et s’être entraînée à opérer ensemble et à détruire les mines flottantes ennemies avec des tirs d’artillerie.

Les relations entre la Russie et les États-Unis sont au plus bas depuis la guerre froide, bien que le président Vladimir Poutine ait déclaré cette semaine qu’il avait établi une relation solide avec son homologue américain Joe Biden et qu’il voyait un potentiel d’amélioration des relations.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.