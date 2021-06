La Russie doit «cesser immédiatement» la persécution des témoins de Jéhovah 10z viral

La Russie doit « cesser immédiatement » la persécution des Témoins de Jéhovah, a déclaré jeudi soir un porte-parole du département d’État à la Daily Caller News Foundation.

La déclaration est une réponse à la nouvelle selon laquelle des agents russes avaient arrêté cinq autres Témoins de Jéhovah pour leurs jours de foi après que les États-Unis eurent condamné la persécution russe de groupes religieux.

« La persécution des Témoins de Jéhovah par le gouvernement russe a été marquée par des raids de masse, des arrestations, des détentions et des peines de prison sévères, ainsi que par de nombreuses allégations crédibles de torture », a déclaré le porte-parole au DCNF. « Les États-Unis condamnent la répression continue de la Russie contre les Témoins de Jéhovah et d’autres minorités religieuses dans les termes les plus énergiques. »

« Les États-Unis appellent la Russie à cesser immédiatement sa persécution des Témoins de Jéhovah et d’autres minorités religieuses sous le couvert d’un prétendu “extrémisme” et à libérer tous les prisonniers d’opinion », a poursuivi le porte-parole. « Toutes les personnes devraient avoir le droit d’exercer leur droit à la liberté de religion ou de conviction, sans crainte de représailles ou d’ingérence du gouvernement. »

Un tribunal russe de Krasnoïarsk a condamné Andrey Stupnikov, 47 ans, à six ans de prison, a déclaré le porte-parole des Témoins de Jéhovah Jarrod A. Lopes dans un communiqué de presse. Stupnikov avait passé près de huit mois en détention provisoire et quatre mois en résidence surveillée pendant l’enquête et le procès, selon le communiqué de presse.

Un tribunal de Koursk a également emprisonné quatre autres membres des Témoins de Jéhovah, a annoncé Lopes. Andrey Andreyev a été condamné à quatre ans et demi et Andrey Ryshkov a été condamné à trois ans. Artem Bagratyan a été condamné à deux ans et demi et sa femme Alevtina Bagratyan a été condamnée à deux ans.

En Russie et en Crimée, il y a eu 227 affaires pénales impliquant 492 Témoins de Jéhovah, a déclaré Lopes dans le communiqué de presse. Cinquante-sept de ces Témoins de Jéhovah ont été emprisonnés, 33 sont assignés à résidence et 1 456 domiciles de Témoins de Jéhovah ont été perquisitionnés depuis 2017, selon le communiqué.

“Les autorités russes ciblent les Témoins de Jéhovah sur la base d’informations tragiquement pauvres”, a déclaré Lopes dans un communiqué jeudi. « Les points de vue erronés des autorités sont évidents non seulement par leurs témoignages devant le tribunal, mais aussi par la manière dont ils perquisitionnent les domiciles des Témoins. Le FSB et la police locale arrivent généralement par camionnette en tenue de combat complète – casques, gilets pare-balles et armes automatiques – simplement pour arrêter des hommes et des femmes de la famille pacifiques, y compris des croyants âgés et frêles. »

« De nombreux acteurs internationaux des droits humains ont dénoncé l’agression sans fondement de la Russie contre les Témoins de Jéhovah », a ajouté Lopes. « Nous espérons que les autorités russes sauront bientôt ce que la plupart des gens savent sur les Témoins de Jéhovah : ce sont des chrétiens socialement responsables qui ne veulent rien de plus que d’avoir la liberté de pratiquer leur culte en Russie comme ils le font dans plus de 200 autres pays.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]