La Russie empêche les Cubains d’entrer en Estonie sur des matelas pneumatiques .

in

Alors que la plupart des Cubains fuient leur dictature par bateau vers les États-Unis en raison de leur proximité, trois Cubains se sont retrouvés en Russie et ont ensuite tenté de fuir ce pays et le leur sur un matelas pneumatique via la rivière Narva dans une tentative détournée pour se rendre à Espagne.

Les Cubains ont été capturés par des gardes-frontières russes sur la rivière Narva alors qu’ils tentaient d’entrer en Estonie, pays de l’Union européenne, sur des matelas pneumatiques.

Selon la BBC, le trio a déclaré aux gardes qu’ils essayaient de se rendre en Espagne où l’un d’eux a une fille.

Bien que le site d’information n’ait pas précisé comment les Cubains sont arrivés en Russie, il a noté que « les Cubains n’ont besoin de leur passeport que pour visiter la Russie à des fins touristiques, mais ne peuvent pas entrer légalement dans l’UE sans visa ».

Les informations sur le trio sont rares, on sait seulement qu’il s’agit de citoyens cubains nés en 1968, 1970 et 1992. Ils ont été condamnés à une amende et sont en attente d’expulsion.

Les trois Cubains tentaient de traverser la rivière Narva sur des matelas pneumatiques. Le Washington Post via .

Les gardes ont déclaré à la BBC que le groupe avait étudié le terrain local avant de partir et qu’ils avaient été surpris avec “des sacs contenant des effets personnels, des articles de toilette et des papiers d’identité”.

La situation à Cuba est devenue intolérable au cours de l’année dernière, s’aggravant en juillet lorsque le président Miguel Diaz-Canel a répondu aux manifestations en ordonnant à la police d’ouvrir le feu sur les manifestations et de commencer à « faire disparaître » les principaux dissidents.