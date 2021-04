La Russie envoie des dizaines de milliers de soldats supplémentaires à la frontière ukrainienne ⋆ .

Des dizaines de milliers de soldats russes se sont rassemblés à la frontière du pays avec l’est de l’Ukraine dans le plus grand renforcement militaire du genre depuis 2014.

La Russie aurait envoyé 16 groupes tactiques de bataillon supplémentaires, soit 14 000 soldats à la frontière, ont déclaré des sources de renseignement ukrainiennes à BBC News. La présidence ukrainienne a estimé qu’il y avait maintenant environ 40 000 soldats russes au total dans la région.

Le secrétaire d’État Antony Blinken, quant à lui, s’est déclaré préoccupé et a noté que l’accumulation était la plus importante du genre en sept ans, avant sa rencontre avec le chef de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg, mercredi matin.

“[We’ll] discuter des préoccupations partagées au sein de l’alliance et parmi les alliés concernant les actions de la Russie en Ukraine et à proximité, en particulier le rassemblement important de forces, le plus important depuis 2014, et nous parlerons de l’avenir de notre alliance », a déclaré Blinken avant de rencontrer en privé Stoltenberg au siège de l’OTAN à Bruxelles, en Belgique.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a confirmé plus tard que les deux hommes avaient discuté du «besoin immédiat» pour la Russie de cesser de rassembler des troupes près de l’Ukraine.

Mardi, la Russie a averti mardi que les États-Unis devraient rester à l’écart du conflit avec l’Ukraine pour leur «propre bien», a rapporté CBS News. La Russie a également défendu ses récentes actions, affirmant que le renforcement militaire était un exercice d’entraînement et qu’elle était libre d’envoyer ses soldats où et quand ils le voulaient.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a ajouté que le récent déploiement américain de navires de guerre dans la mer Noire près de l’Ukraine était une provocation.

“Il n’y a absolument rien à faire pour les navires américains près de nos côtes”, a déclaré Ryabkov, selon CBS News.

Les hostilités de la Russie avec l’Ukraine remontent à la chute de l’Union soviétique en 1991, selon BBC News. Depuis lors, la Russie est intervenue dans les affaires de certaines parties de la nation frontalière, à savoir en Tchétchénie et en Crimée.

En 2014, la Russie a annexé la Crimée et des sympathisants russes ont pris le contrôle de plusieurs régions d’Ukraine, selon BBC News. Le conflit a atteint son paroxysme plus tard cette année-là, lorsque des milliers de soldats et de civils ont été tués au cours des hostilités armées. Les deux parties ont convenu d’un cessez-le-feu en 2015.

Cependant, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a déclaré mardi que la Russie n’aura pas l’avantage de la surprise comme elle l’avait fait il y a sept ans, a rapporté BBC News. L’OTAN a aidé le pays à renforcer ses capacités militaires.

