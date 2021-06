La Russie et la Chine lancent un projet commun de colonie lunaire

in

La Station internationale de recherche lunaire (ILRS) matérialisera l’alliance entre la Chine et la Russie pour établir une colonie sur la Lune. Au cours de cette année commenceront les préparatifs, qui s’achèveront en 2025. Compte tenu de la dynamique d’activité de la NASA sur Mars et des différents projets en cours, force est de constater que la course à l’espace du 21e siècle poursuit son intense escalade.

Une fois les préparatifs initiaux terminés, les deux puissances commenceront la construction d’une infrastructure de surface et en orbite pour les communications. Il résoudra également les besoins énergétiques, l’acquisition de ressources lunaires et d’autres technologies de pointe. En 2036 le atterrissages humains des deux pays.

La course à l’espace du 21e siècle

Pendant ce temps, les États-Unis prévoient d’envoyer des astronautes sur la Lune en 2024, dont la première femme à poser le pied sur notre satellite. le Programme Artémis Il comprend la construction de la fusée considérée comme la plus puissante de l’histoire, qui sera chargée de ramener l’être humain à la surface lunaire. D’ici 2028, les États-Unis prévoient d’avoir une présence humaine permanente sur et autour de la Lune.

Récemment, la Russie a annoncé son intention d’atteindre Jupiter en 2030 via un navire à propulsion nucléaire, mais avec des arrêts précédents sur la Lune et Vénus. Cette année, la Chine a placé son rover ou véhicule d’exploration spatiale Zhurong sur Mars : tout indique que ces deux puissances et le pays nord-américain sont prêts à se disputer le leadership de la nouvelle course spatiale.

Plus de détails sur l’ILRS

Concernant le projet commun entre la Chine et la Russie d’établir le Station ILRS sur la Lune, les agences spatiales des deux pays ont indiqué qu’après les phases susmentionnées, une étape d'”utilisation” commencera au-delà de 2036, au cours de laquelle des atterrissages habités périodiques auront lieu dans le but d’établir une colonie permanente.

Outre l’infrastructure spécifique qui rendra possible l’exploitation de la station, le projet comprend l’utilisation d’un grand nombre d’orbiteurs, de satellites relais, de véhicules de descente et de remontée, de robots d’assistance et de mini-rovers intelligents, entre autres éléments qui démontrent la déploiement de technologies de haut vol qui sera mis en jeu.

Où sera situé l’ILRS sur la Lune ? La Chine et la Russie réfléchissent à deux emplacements possibles, mais le point précis n’a pas encore été défini. Une alternative est le nord-ouest lunaire, tandis que la deuxième option serait de localiser la station près du pôle sud de notre satellite. Comme indiqué par les agences spatiales CNSA (Chine) et Roscosmos (Russie), avant la fin de l’année, un document conjoint sera publié dans lequel ce point et d’autres aspects en suspens seront confirmés.

Un concours géopolitique en cours

Al mismo tiempo, el desarrollo relacionado con la colonia lunar de China y Rusia estará abierto a otras naciones: la Agencia Espacial Europea, el CNES de Francia y los organismos especializados de Tailandia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han expresado su interés por participar du projet. Cependant, il a été clairement indiqué que ces collaborations potentielles en sont encore à un stade précoce de dialogue.

Comme indiqué dans SpaceNews, cet intérêt à ouvrir le jeu à d’autres pays n’a pas une motivation altruiste orientée vers la coopération internationale : compte tenu du fait que les États-Unis ont pris la même détermination concernant Artemis, il s’agirait de la mise en place d’un stratégie géopolitique qui obligera les différentes nations à prendre parti pour l’un des deux grands leaders de la recherche spatiale : les États-Unis ou l’alliance entre la Chine et la Russie.

Bien que d’importants progrès scientifiques et technologiques puissent être réalisés avec l’ILRS et Artemis, il est également probable que le divisions sur la scène mondiale en fonction du soutien qui peut être apporté à l’un des deux projets. Il est probable que la Lune, mais aussi Mars, seront le théâtre de bataille de la nouvelle “guerre froide” du XXIe siècle, qui trouvera à nouveau son expression dans le domaine des développements spatiaux.

Photo : Représentation de la phase 3 du projet lunaire Chine-Russie. Crédit : Administration nationale de l’espace de Chine (CNSA).