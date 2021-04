La Russie et la Chine ont des armes «moins chères et plus difficiles à retracer» que les armes nucléaires: «Développement majeur» | Monde | Nouvelles

Le président américain Joe Biden accueille actuellement un sommet de deux jours sur le changement climatique auquel participent la Chine, le Japon, la Russie, le Canada, l’Inde, l’Australie, le Royaume-Uni et l’UE. M. Biden et ses alliés occidentaux auront la chance de se retrouver face à face avec le président Xi Jinping et Vladimir Poutine alors que les experts continuent d’avertir que Pékin pourrait «attaquer Taiwan» et que Moscou pourrait envahir l’Ukraine. Lundi, le Commandement stratégique américain a déclaré que l’Amérique devait se préparer à la guerre nucléaire, car les conflits actuels pourraient s’intensifier «très rapidement», et les États-Unis sont confrontés à «deux adversaires pairs stratégiques capables en même temps».

Le professeur Bruce Cameron Reed a publié cinq manuels et plus de 50 articles de revue sur le projet Manhattan – un projet de recherche et de développement top secret entre les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, qui a produit les premières armes atomiques.

Il a expliqué à Express.co.uk comment cela avait “totalement changé” la relation entre la science et la politique politique que nous voyons encore aujourd’hui.

Le professeur Reed a déclaré: «Soudainement, après la guerre, le pouvoir d’un pays allait être basé sur la force de ses laboratoires, universités et scientifiques – c’était traditionnellement une puissance militaire.

«Cela a vraiment changé le cours de l’histoire et propulsé les scientifiques dans la sphère publique comme jamais auparavant.

«Nous vivons toujours avec cet héritage 80 ans plus tard et je ne pense pas que beaucoup de gens apprécient le nombre d’armes nucléaires qui existent encore.»

Le professeur Reed a maintenant publié son nouveau livre «Manhattan Project: The Story of the Century» pour répondre à des questions cruciales sur le projet.

Le livre ne décrit pas seulement l’histoire et les implications scientifiques, mais fournit également de brèves biographies de personnalités clés comme le chef du laboratoire de Los Alamos, Robert Oppenheimer.

À travers une variété d’illustrations et de diagrammes, le texte raconte l’histoire des armes nucléaires depuis la découverte des rayons X jusqu’à la chute des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki.

Et il a expliqué à Express.co.uk comment les choses se sont développées après la guerre.

Il a ajouté: «Le développement majeur depuis le projet Manhattan était dans les années 50, lorsque la deuxième génération de ceux-ci, avec la bombe à hydrogène – les armes à fusion.

«C’était prévu pendant la guerre, les gens y avaient pensé, mais il fallait que la première génération agisse comme déclencheur.

«Ce sont des armes extrêmement puissantes, mais l’ironie historique est que ces armes sont si incroyablement puissantes qu’elles n’ont pas de mission militaire crédible.

«Oppenheimer était plus en faveur du développement d’un plus large éventail d’armes tactiques plus petites – mais ces choses obtiennent un élan et une bureaucratie propres qui ne seront pas niés.

Mais le professeur Reed ne pense pas que la guerre nucléaire est la voie vers laquelle le monde se dirige.

Il a expliqué: «Vous avez maintenant au moins cinq pays dotés d’armes à fusion, mais je doute que des pays comme l’Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord aient besoin d’emprunter cette voie maintenant.

«Si j’étais un stratège essayant d’anticiper les conflits futurs, je demanderais si le danger actuel relève davantage de la guerre électronique.

«Nous avons vu ce qui s’est passé en Iran et avec les menaces de cybersécurité russes, vous pourriez causer d’énormes dégâts à la société en coupant les électrons.

«C’est un physicien qui spécule sur la stratégie militaire, mais elle doit être immensément moins chère et plus difficile à retracer.

«Cela semble être une opportunité irrésistible pour un pays qui veut faire des ravages.»