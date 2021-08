La Russie et la Chine organisent de nouveaux exercices militaires conjoints

25/08/2021 à 10h46 CEST

La semaine dernière, les forces russes et chinoises ont achevé une nouvelle série d’exercices militaires destiné à accroître l’interopérabilité entre les armées des deux pays dans une éventuelle guerre. Les exercices « Zapad / Interaction 2021 » avaient pour but d’aider la Russie et la Chine à travailler contre un ennemi commun, les États-Unis, mais les deux parties comprennent que le pire ennemi que chaque pays puisse avoir, c’est l’autre.

Les exercices de cinq jours, menés dans la région autonome chinoise du Ningxia Hui, a souligné « la planification conjointe et les opérations sur le terrain », réunissant des groupes russes et chinois dans des unités mixtes. Les exercices, selon le ministère chinois de la Défense, ont été menés dans le but de « sauvegarder conjointement la sécurité et la stabilité régionales ».

Zapad / Interaction 2021, selon le gouvernement chinois, a impliqué 10 000 personnes, 200 départs d’avions, 200 véhicules blindés et 100 pièces d’artillerie. Presque tout le matériel était neuf, avec 81,6% des équipements d’un nouveau type depuis que l’Armée populaire de libération de Chine (APL) a commencé à se moderniser dans les années 2000.