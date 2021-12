La Russie et la Chine prêtes à bondir du côté aveugle de l’UE alors que le chaos éclate dans les Balkans | Monde | Des nouvelles

L’UE étant menacée par la masse des forces russes à la frontière ukrainienne, on craint désormais que le bloc ne soit contraint d’intervenir sur l’avenir de l’État des Balkans, la Bosnie-Herzégovine. Le chef des Serbes de Bosnie du pays, Milorad Dodik, a insisté sur le fait que des changements doivent être apportés au système fiscal, au système judiciaire et à l’armée de la Bosnie. Au milieu des menaces de briser les institutions du pays, on craint que l’État ne s’effondre et ne plonge la région dans le désarroi.

En effet, un commentateur a averti que la Chine et la Russie sont désormais devenues actives dans la région alors que l’UE a refusé de faire face à la crise imminente.

Reinhard Vesser, rédacteur en chef du Frankfurter Allgemeine, a averti que la « négligence » fait maintenant des ravages dans les Balkans dans un article de commentaire.

Il a écrit : « Les dirigeants des Serbes de Bosnie veulent mettre fin à l’accord qui a mis fin à la guerre de Bosnie en 1995.

« Une répétition de ce cauchemar sanglant est peu probable, mais un éclatement de la Bosnie-Herzégovine entraînerait une déstabilisation de toute la région avec des conséquences politiques difficiles à évaluer.

« Il se venge maintenant du fait que l’UE n’a pas pris suffisamment au sérieux les développements dans les Balkans ces dernières années, traitant les nationalistes autoritaires comme des partenaires et offensant les pro-européens.

« Pour le développement ultérieur, beaucoup dépend de la rapidité et de la détermination avec laquelle l’Occident, et en particulier l’UE, agira maintenant.

« Elle a toujours la plus grande influence dans la région, qui est complètement entourée d’États membres.

« Mais leur position s’est affaiblie à mesure que la Chine et la Russie y sont devenues plus actives. »

L’UE, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et l’Italie ont également publié une déclaration commune, déclarant : « Les membres de la coalition gouvernementale de la RS doivent être conscients que la poursuite de cette voie sans issue nuit aux perspectives économiques de l’entité, menaçant la stabilité du pays et de l’ensemble de la région et compromettant l’avenir de la BiH avec l’UE. »

Cela survient alors que la Russie a amassé 100 000 soldats à la frontière ukrainienne.

En effet, le Premier ministre s’est entretenu lundi avec le président russe Vladimir Poutine.

Dans l’appel, le Premier ministre a averti qu’il y aurait des « conséquences importantes » si la Russie envahissait l’Ukraine.

Un porte-parole du numéro 10 a déclaré : « Le Premier ministre a réitéré l’importance de travailler par la voie diplomatique pour désamorcer les tensions et identifier des solutions durables.

« Le Premier ministre a souligné l’attachement du Royaume-Uni à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Ukraine et a averti que toute action déstabilisatrice serait une erreur stratégique qui aurait des conséquences importantes. »

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.