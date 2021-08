La Russie et l’Arabie saoudite signent un pacte militaire au milieu du chaos de Biden en Afghanistan 10z viral

par Ben Whedon, Breitbart :

Des responsables saoudiens et russes ont annoncé mardi la signature d’un pacte de coopération militaire entre les deux pays.

Le ministre saoudien de la Défense Khalid bin Salman a annoncé l’accord via Twitter, déclarant qu’il aiderait à « développer une coopération militaire conjointe entre les deux pays ». Dans un deuxième tweet, il a expliqué sa rencontre avec son homologue russe, Sergey Shoygu, au cours de laquelle le couple a exploré les moyens de “renforcer la coopération militaire et de défense entre nos deux pays”.

Rencontre avec le ministre russe de la Défense Sergey Shoygu pour explorer les moyens de renforcer la coopération militaire et de défense entre nos deux pays. Nous avons discuté de notre effort commun pour préserver la stabilité et la sécurité dans la région et examiné les défis communs auxquels nos pays sont confrontés. pic.twitter.com/T7lVdITZPt – Khalid bin Salman الد بن سلمان (@kbsalsaud) 23 août 2021

“Nous visons un développement progressif de la coopération dans les domaines militaires et militaro-techniques sur tout l’éventail des questions qui présentent un intérêt mutuel”, a déclaré Shoigu, selon Radio Free Europe/Radio Liberty (RFERL).

Aucune des parties signataires n’a précisé les termes de l’accord, mais RFERL a noté que la signature avait eu lieu en dehors d’une exposition d’armes à Moscou. La Russie est le deuxième exportateur d’armes au monde après les États-Unis, tandis que l’Arabie saoudite est le premier acheteur public de matériel militaire.

Les États-Unis ont toujours été un important fournisseur d’armes à la monarchie saoudienne. L’ancien président Donald Trump a maintenu des liens étroits avec Riyad, dans le but de renforcer le régime contre l’Iran. Ses ventes d’armes aux Saoudiens ont provoqué des réprimandes du Congrès et Trump a par la suite opposé son veto aux mesures visant à bloquer les ventes d’armes au pays. Le président Joe Biden a cependant fait marche arrière et suspendu les ventes d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis cette année.

La sensibilisation de la Russie à un allié américain agité fait également suite à la décision de Biden de prolonger la guerre en Afghanistan de quatre mois supplémentaires, rompant ainsi un accord négocié par Trump qui aurait abouti à un retrait militaire organisé d’ici le 1er mai. doublé – a incité des dizaines de milliers de citoyens américains et d’Afghans alliés à envahir l’aéroport international de Kaboul à la lumière de la prise de contrôle du pays par les talibans la semaine dernière. Des milliers de personnes restent piégées dans le pays au moment de la publication après la conquête réussie de Kaboul par les talibans et l’évaporation des forces de la République islamique d’Afghanistan.

