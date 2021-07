La Russie et les États-Unis concluent un accord d’aide humanitaire qui « sauvera d’innombrables vies » en Syrie | Monde | Nouvelles

Vendredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé une opération d’aide transnationale aux Syriens de Turquie. L’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a salué la résolution comme une action salvatrice.

Elle a tweeté : « Aujourd’hui, des millions de Syriens peuvent pousser un petit soupir de soulagement : une aide humanitaire vitale continuera d’affluer en Syrie par le poste frontière de Bab al-Hawa pendant encore un an. Cela sauvera d’innombrables vies.

Dans un tweet séparé, Mme Thomas-Greenfield a souligné l’importance de l’accord dans le contexte historique d’une pandémie mondiale.

Elle a ajouté : « C’est un moment important pour le peuple syrien, pour la réponse mondiale à la pandémie et pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a montré que nous pouvons nous unir pour relever des défis complexes et aider les personnes dans le besoin.

“Beaucoup de travail que nous devons faire dans les semaines et les mois à venir.”

La décision a été approuvée à l’unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité.

L’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré que cette décision montrait que les deux pays étaient capables de travailler ensemble et de s’aligner sur les discussions précédentes du président américain et de son homologue russe.

Il a déclaré aux journalistes: “Nous espérons que cela pourrait être un tournant qui est en effet conforme à ce que Poutine et Biden ont discuté à Genève.

« Cela démontre que nous pouvons coopérer quand il y a un besoin et quand il y a aussi une volonté. »

Cela survient après que le Japon se soit moqué de ses bonnes relations avec les États-Unis, mais ait émis un avertissement concernant les « exercices » de la Russie.

Plus tôt ce mois-ci, plusieurs navires russes auraient mené des exercices de jeu de guerre à seulement 35 milles de l’État américain d’Hawaï.

Le ministre japonais de la Défense Yasuhide Nakayama a comparé l’activité récente de la Russie et l’attaque de Pearl Harbor.

S’exprimant lors d’un événement de groupe de réflexion virtuel organisé par le Hudson Institute, il a déclaré: «Il y a soixante-dix ans, nous avons attaqué Pearl Harbor, mais maintenant les États-Unis et le Japon [are] de très bons alliés, l’un des meilleurs alliés du monde.

« Je ne veux pas rappeler [us of the attack] il y a 70 ans, mais il faut faire attention à l’exercice des Russes. ils ont lieu [off] le côté ouest, Honolulu, je veux dire, à Hawaï.

