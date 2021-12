La Russie établit un nouveau record mensuel de décès liés au virus

Un rapport de Rosstat a porté le nombre total de décès liés au virus entre avril 2020 et octobre 2021 à près de 626 000 – plus du double du bilan largement cité signalé par le groupe de travail d’État sur les coronavirus de Russie à ce jour. Rosstat utilise des critères plus larges dans son système de décompte par rapport au groupe de travail.

Plus de 87 500 personnes atteintes de COVID-19 sont décédées en Russie en novembre, le décompte mensuel le plus élevé depuis le début de la pandémie, a rapporté jeudi l’agence nationale des statistiques. Un rapport de Rosstat a porté le nombre total de décès liés au virus entre avril 2020 et octobre 2021 à près de 626 000 – plus du double du bilan largement cité signalé par le groupe de travail d’État sur les coronavirus de Russie à ce jour. Rosstat utilise des critères plus larges dans son système de décompte par rapport au groupe de travail.

Selon le rapport Rosstat, 71 187 décès ont été causés directement par le COVID-19 confirmé, 8 939 décès ont probablement été causés par le virus mais cela n’a pas été confirmé par un test, dans 1 477 cas, le virus a considérablement exacerbé les complications mortelles d’autres maladies et 5 924 personnes testé positif pour le virus mais est décédé d’autres causes.

L’augmentation est survenue dans un contexte de faibles taux de vaccination et d’un manque de respect des restrictions sur les coronavirus. Seulement 51% des près de 146 millions d’habitants de la Russie ont été entièrement vaccinés, même si le pays a approuvé un vaccin COVID-19 développé au niveau national – Spoutnik V – des mois avant la plupart des pays du monde.

Ces derniers mois, la Russie a été confrontée à une vague de contagion avec un nombre record d’infections et de décès. La situation s’est améliorée au cours des dernières semaines, mais les autorités se préparent maintenant à une nouvelle vague d’infection causée par la variante omicron. La vice-Première ministre Tatyana Golikova, qui dirige le groupe de travail d’État sur les coronavirus, a déclaré jeudi que la mortalité globale en Russie avait augmenté de 17% en novembre sur un an, une croissance qui, selon elle, était due à COVID-19.

La Russie a signalé vendredi 21 073 nouveaux cas et 926 décès. Le groupe de travail sur les coronavirus a signalé un total de près de 10,5 millions d’infections confirmées et 307 948 décès dans le cadre de la pandémie – un nombre plus de deux fois inférieur à celui signalé par l’agence nationale des statistiques.

Les responsables russes ont attribué les différences dans la déclaration des décomptes de décès au fait que le groupe de travail n’inclut que les décès pour lesquels COVID-19 était la cause principale et utilise les données des établissements médicaux. Rosstat utilise des critères plus larges pour compter les décès liés au virus et tire ses chiffres des bureaux d’état civil où l’enregistrement d’un décès est finalisé. La population de la Russie a diminué d’environ 945 100 en janvier-novembre et la baisse pourrait dépasser 1 million cette année.

