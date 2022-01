La Russie exercera un contrôle sur la programmation de Netflix à partir de mars

Le chien de garde russe d’Internet et des télécommunications, Roskomnadzor, exigera de Netflix qu’il diffuse 20 chaînes de télévision publiques à partir de mars après avoir ajouté la plate-forme de diffusion en continu à son registre des « services audiovisuels », selon un rapport du Moscow Times.

Le registre a vu le jour fin 2020 dans le but d’exiger des services de streaming en ligne avec plus de 100 000 utilisateurs quotidiens pour diffuser les chaînes de télévision d’État, entre autres exigences. En outre, les sociétés inscrites au registre doivent établir une filiale russe.

La chaîne phare Channel One, la chaîne de divertissement NTV et la chaîne Spas de l’Église orthodoxe russe font partie des chaînes que Netflix diffusera. En plus de diffuser ces chaînes, la société basée aux États-Unis doit respecter les lois russes qui interdisent le contenu « extrémiste », une disposition considérée comme faisant partie des efforts du Kremlin pour réprimer la dissidence.

La version russe de Netflix est exploitée par Entertainment Online Service, une filiale de National Media Group. Selon Engadget, National Media Group détient une participation dans Channel One.

En dehors de la Russie, Netflix ne propose généralement pas de chaînes publiques aux abonnés. Cependant, si l’entreprise veut continuer à opérer dans le pays, elle doit se conformer aux nouvelles exigences.

Les nouvelles restrictions sont le dernier exemple du contrôle croissant de la Russie sur les entreprises internationales opérant à l’intérieur de ses frontières. Plus tôt en 2021, le pays a demandé à Google de supprimer les contenus jugés illégaux. Juste avant la nouvelle année, les autorités russes ont infligé une amende de 98 millions de dollars à Google pour ne pas avoir supprimé le contenu illégal (via la BBC). L’année dernière, Twitter a subi le même sort.

La Russie a également exigé que les appareils mobiles soient préchargés avec des applications russes afin d’aider les éditeurs de logiciels du pays à prendre pied sur les iPhones et les meilleurs téléphones Android.

