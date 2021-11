La Russie exige qu’Apple et d’autres entreprises technologiques ouvrent des bureaux locaux

La Russie a exigé cette semaine qu’Apple et d’autres entreprises technologiques américaines ouvrent des bureaux locaux d’ici la fin de 2021 s’ils souhaitent continuer à opérer dans le pays. Le gouvernement russe menace de restreindre et même d’interdire les entreprises qui n’y ont pas de représentation officielle.

Comme indiqué pour la première fois par ., le régulateur national des communications Roskomnadzor a partagé lundi une liste d’entreprises ciblées et ce qu’elles doivent exactement faire pour se conformer aux exigences de la Russie. Les entreprises qui ne satisfont pas à l’exigence d’avoir des bureaux locaux en Russie peuvent être punies de « restrictions en matière de publicité, de collecte de données et de transfert d’argent, ou d’interdiction pure et simple ».

La liste des entreprises ciblées par le gouvernement russe comprend Apple, Facebook, Google, TikTok, Twitter et même Telegram. Comme le note le rapport, il s’agit d’une tentative de la Russie de promouvoir et de renforcer son secteur technologique national par rapport aux projets américains.

Le pays a déjà proposé des taxes pour les services numériques étrangers, des réductions d’impôts pour les sociétés informatiques locales et même des exigences pour les appareils électroniques vendus en Russie avec des logiciels russes préinstallés. Roskomnadzor a déclaré à . qu’en plus d’avoir des bureaux en Russie, les entreprises doivent accepter de « limiter l’accès aux informations qui violent la législation russe ».

Ceci, bien sûr, met les entreprises dans une position difficile car « des informations qui violent la législation russe » peuvent fondamentalement signifier la censure de toute information qui va à l’encontre du gouvernement russe. Il convient de noter que la Russie a récemment ouvert une procédure antitrust contre Apple concernant l’App Store en affirmant que l’entreprise doit « mettre fin aux abus sur le marché ».

Aucune des entreprises citées par le régulateur russe Roskomnadzor n’a fait de commentaire à ce sujet.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :