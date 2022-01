La Russie exige que les services de streaming incluent les chaînes de télévision d’État

Les grandes entreprises technologiques sont sur le point de faire face à une autre impasse avec la Russie, car le gouvernement russe souhaite désormais que Netflix et d’autres services de streaming incluent les chaînes de télévision d’État locales sur leurs plateformes.

Tel que rapporté par The Moscow Times (via Engadget), Roskomnadzor – le régulateur des communications de la Russie – a récemment annoncé qu’il exigerait des services de streaming étrangers pour offrir 20 chaînes de télévision fédérales russes à leurs abonnés. La loi a été créée fin 2020 et devrait entrer en vigueur en mars 2022.

Parmi les 20 chaînes d’État russes qui doivent être ajoutées aux services de streaming figurent la chaîne phare « Channel One », la chaîne de divertissement « NTC » et la chaîne de l’église orthodoxe « Spas ». Le pays souhaite également que le contenu en streaming soit conforme aux lois russes, ce qui signifie que les entreprises peuvent se voir interdire de diffuser des films et des émissions faisant la promotion de «l’extrémisme» ou même du contenu LGBTQIA+.

Selon le régulateur, la loi s’applique à tous les services de streaming en ligne avec plus de 100 000 utilisateurs quotidiens, ce qui affecte des plateformes comme Netflix et Amazon Prime Video. On ne sait pas si Apple TV+ devra se conformer aux nouvelles lois russes, car la société ne divulgue pas le nombre d’abonnés ou de téléspectateurs quotidiens dont elle dispose.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement russe tente de restreindre les opérations d’entreprises étrangères dans le pays. En novembre 2021, Roskomnadzor a demandé aux grandes entreprises technologiques telles qu’Apple, Facebook et Google d’ouvrir des bureaux locaux en Russie si elles ne voulaient pas y être interdites.

La Russie a également déposé une plainte antitrust contre Apple et l’App Store exigeant que la société autorise les développeurs à proposer des options de paiement tiers. Aucune des grandes entreprises technologiques n’a mentionné publiquement comment ou si elles se conformeraient aux nouvelles lois russes.

