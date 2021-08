La Russie expulse le premier journaliste britannique depuis 10 ans alors que la BBC dénonçait une attaque contre la liberté des médias | Monde | Nouvelles

Rossiya-24, une chaîne de télévision d’État russe, a annoncé l’expulsion d’un journaliste chevronné de la BBC. Rossiya-24 a suggéré qu’il s’agissait d’une réponse à la discrimination britannique perçue contre les journalistes russes.

Le diffuseur basé à Moscou a déclaré : « Sarah Rainsford rentre chez elle.

“Selon nos experts, cette correspondante du bureau de la BBC à Moscou ne verra pas son visa prolongé car la Grande-Bretagne, dans la sphère médiatique, a franchi toutes nos lignes rouges.”

Ils ont ajouté : “L’expulsion de Sarah Rainsford est notre réponse symétrique.”

En 2011, Luke Harding du Guardian a été invité à quitter la Russie suite à la couverture des câbles WikiLeaks.

Le journaliste américain David Satter a été expulsé de Russie trois ans plus tard et la journaliste polonaise Gazeta Wyborcza a été renvoyée en 2015.

Écrivant à ses abonnés sur Twitter, Mme Rainsford a déclaré: “Être expulsée de Russie, un pays dans lequel j’ai vécu pendant presque ⅓ de ma vie – et signalé pendant des années – est dévastateur.”

Malgré le tweet de Mme Rainsford, les commentaires de Rossiya-24 ont été repris par le ministère des Affaires étrangères du Kremlin.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré : « Les représentants de la BBC qui ont récemment visité le ministère des Affaires étrangères ont été informés de tout en détail.

« Nous avons fait des déclarations régulières, exhortant les Britanniques à mettre fin à la persécution des journalistes russes. »

Le Royaume-Uni a nié l’accusation de discrimination contre des journalistes russes.

Il a déclaré : « L’expulsion de Sarah Rainsford est une attaque directe contre la liberté des médias que nous condamnons sans réserve.

« Sarah est une journaliste exceptionnelle et intrépide.

« Elle parle couramment le russe et fournit des reportages indépendants et approfondis sur la Russie et l’ex-Union soviétique.

« Son journalisme informe le public de la BBC de centaines de millions de personnes à travers le monde.

« Nous exhortons les autorités russes à reconsidérer leur décision.

« En attendant, nous continuerons à signaler les événements dans la région de manière indépendante et impartiale. »

Moscou affirme que le Royaume-Uni a discriminé Russia Today et Spoutnik.

Cela inclut l’affirmation que plusieurs de leurs journalistes se sont vu refuser l’accès aux visas britanniques.

Un rapport du ministère des Affaires étrangères du Kremlin a également affirmé que le Royaume-Uni participait à un “cours de propagande traditionnelle visant à contrer la” désinformation russe “, discréditant les mesures prises par les dirigeants russes et les initiatives politiques de notre pays”.

Le communiqué ajoute : « Bien qu’il n’y ait eu aucun cas d’obstruction ouverte aux activités des médias russes au Royaume-Uni en 2020, néanmoins, depuis décembre 2018, la chaîne de télévision RT est impliquée dans un litige avec le régulateur britannique des médias Ofcom, et RIA Novosti, Channel Les déclarants One et Russia-1 ne peuvent plus utiliser les comptes bancaires des entreprises au Royaume-Uni depuis 2016.

“Il y a une nette tendance à la répréhension publique et aux attaques d’information contre les politiciens britanniques et les personnalités publiques qui collaborent avec les représentants des médias russes, en particulier RT.”