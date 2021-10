La Russie fait échec à l’UE et fait grimper les prix du gaz alors que Poutine fait demi-tour sur ses promesses | Sciences | Nouvelles

Cela survient après que les prix du gaz européen ont atteint des niveaux records et ont quitté le bloc face à une crise du gaz. Les prix ont grimpé en flèche lorsque la Russie a décidé de réduire le flux de gaz vers l’Europe à la suite d’un accord pour le gazoduc Nord Stream 2. La chancelière allemande Angela Merkel et le président Poutine ont conclu un accord pour que le nouveau gazoduc fasse transiter le gaz de la Russie vers l’Allemagne via la mer Baltique, en contournant la Pologne et l’Ukraine. Mais alors que le pipeline attend l’approbation des régulateurs allemands, M. Poutine a ordonné un resserrement des approvisionnements pour éviter que les règles de l’UE ne soient appliquées au système et pour accélérer l’approbation du pipeline.

Les prix du gaz à travers l’Europe ont maintenant monté en flèche alors que les approvisionnements diminuent et le continent se prépare à un hiver froid où encore plus de pression sera exercée sur les approvisionnements.

Mais maintenant, la compagnie gazière publique russe Gazprom aurait déclaré qu’elle ne prévoyait même pas d’envoyer plus de gaz via des gazoducs à travers l’Ukraine le mois prochain.

Au lieu de cela, il n’enverra que des fournitures limitées à travers la Pologne.

Le revirement intervient après que M. Poutine a déclaré lors d’un panel de la Semaine russe de l’énergie plus tôt ce mois-ci qu’il était prêt à respecter les obligations contractuelles d’approvisionnement et à discuter d’actions supplémentaires et de coopération avec ses partenaires européens.

Il a également souligné que la Russie avait déjà augmenté ses approvisionnements en gaz vers l’Europe de 15 jusqu’à présent cette année.

M. Poutine a farouchement démenti les allégations selon lesquelles la Russie utilise le gaz comme arme géopolitique.

Il a déclaré : « Même pendant les moments les plus difficiles de la guerre froide, la Russie a régulièrement rempli ses obligations contractuelles et a fourni du gaz à l’Europe.

Mais le dernier en date de M. Poutine a de nouveau montré le contrôle strict de Moscou sur le marché du gaz, malgré l’accord du Kremlin pour aider à réduire les prix.

Et bien que le Royaume-Uni ne reçoive aucun gaz directement via les gazoducs russes, le gaz est un marché intégré.

S’adressant à Express.co.uk le mois dernier, le patron du géant gazier ukrainien Naftogaz, Yuriy Vitrenko, a déclaré : soit à une guerre à grande échelle.

« Par exemple, oubliez la Crimée, reprenez le Donbass, les régions occupées, mais aux conditions de Poutine, et fondamentalement, l’ensemble de l’Ukraine deviendrait une partie du monde russe. »

En 2014, les troupes russes ont pris le contrôle de la Crimée avant d’annexer la péninsule après que la région a voté pour rejoindre la Fédération de Russie lors d’un référendum local contesté.