La Russie frappe Boris – avertit que la Royal Navy “sera blessée” si elle retourne en Crimée | Monde | Nouvelles

Mikhaïl Popov, qui a été nommé par le président russe Vladimir Poutine au poste de secrétaire adjoint du Conseil de sécurité en mars 2020, a déclaré à un journal d’État à Moscou que « des actions similaires seront contrecarrées par les méthodes les plus dures ». S’adressant à la Rossiiyskaya Gazeta, Popov a déclaré : « Nous suggérons à nos opposants de réfléchir sérieusement à l’opportunité d’organiser de telles provocations compte tenu des capacités des forces armées russes ».

“Ce ne sont pas les membres du gouvernement britannique qui seront à bord des navires et navires utilisés à des fins de provocations”, a-t-il ajouté.

“C’est dans ce contexte”, a affirmé Popov, “que je veux poser une question aux mêmes Boris Johnson et Dominic Raab – que diront-ils aux familles des marins britanniques qui seront blessés dans le même de ces “grands” idées ?”.

Les avertissements de Popov font suite à une menace similaire proférée par le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

Après l’incident impliquant le HMS Defender en juin, Ryabkov a déclaré : « Que pouvons-nous faire ? On peut faire appel au bon sens, exiger le respect du droit international.

« Si cela n’aide pas, nous pouvons bombarder non seulement dans la direction mais aussi sur la cible, si nos collègues ne comprennent pas.

« Je mets en garde tous ceux qui violent les frontières de l’État de la Fédération de Russie sous le slogan de la libre navigation, de telles mesures provocatrices, car la sécurité de notre pays passe avant tout. »

Londres a soutenu que, bien que le destroyer Type 45 naviguait dans la limite de 12 milles au large de la Crimée, près du cap Fiolent, il l’a fait en vertu des règles de liberté de navigation internationalement reconnues dans les eaux territoriales de l’Ukraine.

Mais le statut de propriétaire des eaux est vivement contesté entre Moscou et Kiev.

Après que la Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine en 2014, le Kremlin a fait valoir que la péninsule appartenait à Moscou.

Cependant, la plupart des pays, y compris le Royaume-Uni, continuent de reconnaître le littoral de la mer Noire de la Crimée comme ukrainien.

Malgré des avertissements sévères, le secrétaire britannique à l’Environnement, George Eustice, a déclaré que la Royal Navy continuerait “bien sûr” à naviguer autour de la Crimée et a réitéré que ces eaux sont ukrainiennes car la Grande-Bretagne “n’a jamais accepté l’annexion de la Crimée”.

Parlant de l’incident du mois dernier, le ministre du Cabinet a souligné : « En vertu du droit international, vous pouvez emprunter la route la plus proche et la plus rapide d’un point à un autre. Le HMS Defender traversait les eaux ukrainiennes, je pense sur le chemin de la Géorgie, et c’était la route logique qu’il devait emprunter.

Le collègue conservateur d’Eustice, Tobias Ellwood, a cependant admis que c’était un « jeu dangereux » pour la Royal Navy de naviguer dans les eaux contestées.

L’ancien secrétaire à la Défense, ancien lieutenant-colonel de l’armée britannique et maintenant président du comité restreint de la défense des Communes, a déclaré à la BBC : il faut un peu de temps avant que quelqu’un attrape ce téléphone rouge et calme les choses ».