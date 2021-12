La Russie inflige une amende de 86,5 millions d’euros à Google pour ne pas avoir supprimé les contenus interdits

24/12/2021 à 18h15 CET

Europe Presse

UNE tribunal de Moscou a infligé ce vendredi une amende de 7,2 milliards de roubles (environ 86,5 millions d’euros) à Google pour ne pas avoir supprimé les contenus interdits, une sanction inédite qui redouble de pression sur entreprises technologiques étrangères.

Un tribunal de Moscou a indiqué que Google avait été trouvé coupable d’une « infraction administrative » qui porte cette amende, la plus sévère prévue par l’article 13.41 du Code des infractions administratives, selon l’agence de presse russe Spoutnik.

Basé sur le revenu

Le tribunal a indiqué que l’amende avait été calculée en tenant compte de la revenue de l’entreprise au cours de l’année dernière, alors que Google a indiqué qu’il étudierait la décision et déciderait de faire appel, pour lequel il dispose de dix jours, car il a collecté ‘Le Washington Post‘.

Pour sa part, Alexandre Jinstein, chef de la commission de la politique de l’information de la Douma, la chambre basse du parlement russe, a déclaré que la décision d’infliger une amende à Google est « correcte » et a ajouté qu’elle n’entrave pas le travail de l’entreprise dans le pays .

Paiement avec jugement définitif

En ce sens, il a souligné que lors du procès les représentants de Google n’ont pas présenté de contestation des charges, mais ont plutôt discuté de l’amende totale, tout en rappelant qu’il n’aura à la payer qu’une fois la peine prononcée.

Jusqu’à cet arrêt, le pression croissante du système politique et judiciaire de La Russie sur les sociétés Internet avait abouti à amendes de moins d’un million de dollars dans la majorité des cas. Moscou veut qu’ils se conforment à une législation de plus en plus stricte sur la localisation des contenus et des données.