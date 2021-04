La Russie intensifie ses craintes de guerre avec l’Ukraine avec un nouveau camp militaire à la frontière – Satellite | Monde | Nouvelles

Ruslan Leviev, un analyste open source avec Conflict Intelligence Team (CIT), a localisé les photos du nouveau camp russe.

S’adressant à Der Spiegel, il a mis en garde contre «la plus grande concentration de forces armées russes depuis 2014 et 2015» près de la frontière ukrainienne et qualifie la relocalisation des troupes de démonstration de force de la part de la Russie.

La semaine dernière, Moscou a construit une autre base provisoire près de la métropole de Voronej dans le sud-ouest de la Russie.

L’Independent a rapporté que le CIT a localisé le camp grâce à des images satellites et a découvert comment les troupes de Moscou ont déchargé des armes lourdes des gares voisines.