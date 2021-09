La Russie intimide Google et Apple pour qu’ils retirent l’application électorale de Navalny

Les applications peuvent être des outils incroyablement puissants pour les personnes qui font de la politique, et que vous parliez à votre base établie ou que vous essayiez simplement de mobiliser les électeurs, il n’y a sans doute pas de meilleur moyen moderne de rester en contact avec l’électorat. En Russie, une sacrée élection controversée a lieu ce week-end, et les partisans du chef de l’opposition Aleksei A. Navalny ont fait de leur mieux pour promouvoir l’utilisation d’une application pour soutenir les candidats amicaux aux élections législatives du pays. Au grand étonnement de personne, ceux qui sont actuellement au pouvoir sont de toutes sortes furieux (c’est-à-dire terrifiés à l’intérieur) que quelqu’un ose les défier de cette manière, et suite aux menaces des autorités russes, Google et Apple ont succombé à la pression du gouvernement pour supprimer l’accès à l’application d’opposition.

L’application « Navalny », comme on l’appelle, s’appuie sur une stratégie connue sous le nom de « vote intelligent ». Maintenant, si la Russie avait des élections libres et ouvertes, les gens pourraient simplement voter directement pour leurs candidats préférés. Mais ceci étant la Russie, les opposants politiques réels sont arrêtés ou exilés. Au lieu de cela, l’application essaie de diriger les électeurs vers à peu près n’importe qui qui n’est tout simplement pas membre du parti au pouvoir Russie unie – c’est quelque chose, au moins.

Apparemment, même cette menace était trop lourde pour que le gouvernement soit légitimement confronté aux urnes, et plus tôt cette semaine, il a commencé à faire pression sur Google et Apple pour bloquer l’accès au logiciel. Les employés des entreprises ont été menacés de sanctions s’ils ne prenaient pas de mesures contre l’application « illégale », et des hommes armés ont été déployés dans les bureaux de Google.

Le New York Times rapporte que Google a commencé à bloquer l’accès à l’application en Russie dès vendredi matin, mais la liste semble toujours active dans d’autres pays. Ses partisans ont déjà commencé à parler d’autres moyens de faire passer leur message aux électeurs, y compris l’utilisation de robots basés sur Telegram pour suggérer les candidats à soutenir.

Auparavant, l’accès à Google Docs avait apparemment été bloqué en Russie dans un effort considéré comme perturbant la distribution de listes identifiant des candidats favorables à l’opposition.

Le chargement latéral de l’application est toujours une option et de nouvelles mises à jour tentent de contourner les blocages gouvernementaux. Et, bien sûr, vous pouvez toujours le trouver sur APK Mirror.

Nous avons contacté Google pour commenter son implication dans cette histoire et mettrons à jour notre message avec toute réponse que nous recevrons.