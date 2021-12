La Russie jouera la finale de la Coupe Davis contre la Croatie

04/12/21 à 16:01 CET

La Russie disputera la finale de la Coupe Davis après Daniel Medvedev il obtiendra le deuxième point de son équipe en battant l’Allemand Jan Lennard Struf 6-4, 6-4 pour tenter de remporter le titre avec la Croatie, qui a battu la Serbie vendredi.

Medvedev il a fallu une heure et six minutes pour battre l’Allemand et clôturer la demi-finale contre l’Allemagne qui était auparavant sur la bonne voie Andreï Roublev avec son triomphe devant Dominik Koepfer (6-4 et 6-0).

Le match de double pour lequel ils étaient programmés Aslan Karatsev et Andreï Roublev et les allemands Kévin Cracovie et Tim Puetz ne sera pas contesté.

La Russie se tournera vers la Croatie pour le troisième titre de son histoire après ceux remportés en 2002 et 2006. Ce sera sa sixième finale.