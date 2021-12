La Russie lance sa plus grosse fusée depuis la chute de l’Union soviétique

Un lancement d’essai de la fusée de classe lourde Angara-A5 s’est achevé avec succès le 27 décembre 2021 au cosmodrome de Plesetsk. (Crédits : ministère russe de la Défense/Est)

En plus de la militarisation continue de l’espace, la Russie a lancé sa plus grosse fusée depuis la chute de l’Union soviétique il y a 30 ans.

L’Angara A-5 de 210 pieds a décollé du cosmodrome de Plesetsk dans le nord de la Russie. C’est la troisième fois que l’Angara A-5 est lancé après son vol inaugural en 2014.

L’Angara A-5 a décollé avec une fausse charge utile et les analystes affirment que la fusée de 761 tonnes peut envoyer des satellites militaires dans l’espace.

Le président Vladimir Poutine a célébré le lancement lundi alors que les autorités intensifiaient leurs avertissements concernant l’Ukraine. La capacité militaire de cette nouvelle fusée arrive à un moment où les experts prédisent que de futurs conflits auront lieu dans l’espace.

Le lancement a eu lieu alors que les responsables russes comparaient l’OTAN à la Wehrmacht – l’armée allemande qui a envahi la Russie en 1941 – et comparaient un conflit possible en Ukraine avec la crise des missiles cubains en 1962.

Le dernier lancement de la fusée de classe lourde Angara a eu lieu en décembre 2020.

« Roscosmos félicite les forces spatiales militaires et l’ensemble de l’industrie spatiale russe », a déclaré l’agence russe dans un communiqué, qualifiant le lancement de « réussi ».

Le directeur de l’agence, Dmitry Rogozin, a salué la nouvelle sur Telegram en écrivant: « Allez, bébé! »

« Toutes les opérations de pré-lancement et le lancement de la fusée Angara-A5 se sont déroulés correctement », a déclaré le ministère russe de la Défense.

Les fusées Angara – du nom d’une rivière sibérienne sortant du lac Baïkal – sont la première nouvelle famille de lanceurs à être construite après l’effondrement de l’Union soviétique. Le dernier lancement de la fusée de classe lourde Angara a eu lieu en décembre 2020.

Ils sont conçus pour remplacer les fusées Proton obsolètes des années 1960 et ont subi une série d’échecs ces dernières années. En décembre, les fusées russes Proton ont tout de même réussi à lancer deux satellites de communication dans l’espace après des retards techniques.

Le président Vladimir Poutine espère que les nouveaux lanceurs relanceront l’industrie spatiale russe et réduiront la dépendance vis-à-vis d’autres anciens pays soviétiques.

La fusée Angara serait plus respectueuse de l’environnement que ses prédécesseurs car elle est alimentée à l’oxygène et au kérosène plutôt qu’à l’heptyle extrêmement toxique.

Le programme spatial russe a envoyé le premier homme dans l’espace en 1961 et a lancé le premier satellite quatre ans plus tôt. Cependant, depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, elle a été en proie à des scandales de corruption et à une série d’autres revers, perdant des vaisseaux spatiaux et des satellites coûteux ces dernières années.



