La Russie lancera l’actrice Yulia Peresild à l’ISS pour filmer un «drame spatial» | Science | Nouvelles

Bien que Roscosmos ait peu éclairé l’intrigue du «drame spatial», il est coproduit par le directeur général de l’agence, Dmitry Rogozin.

Le projet comprendra également le tournage d’une «série de documentaires» sur les fusées et les industries spatiales.

Roscosmos a déclaré: «Le projet deviendra un exemple clair du fait que les vols spatiaux deviennent progressivement disponibles non seulement pour les professionnels, mais aussi pour un éventail de plus en plus large de personnes intéressées.

“En plus des tâches éducatives, un certain nombre de nouveaux problèmes techniques et technologiques seront résolus.”

L’ISS est une collaboration internationale construite par 15 pays, dont des membres de l’Agence spatiale européenne (ESA).