La Russie met brutalement fin à l’offre énergétique désespérée de l’UE – « Plus de gaz gratuitement ? | Monde | Nouvelles

Le Kremlin a déclaré mercredi que le géant gazier russe Gazprom fournissait du gaz à l’Europe à des niveaux maximum dans le cadre des contrats existants et que toute augmentation devrait être négociée avec la société.

« Rien ne peut être livré au-delà des contrats », a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

« Comment ? Gratuitement ? Il s’agit de négocier avec Gazprom. »

Par ailleurs, le vice-ministre de l’Énergie, Pavel Sorokin, a déclaré que la Russie n’avait pas modifié son calendrier d’injection de gaz dans les installations de stockage avant le 1er novembre, ce qui implique qu’elle n’était pas pressée de fournir du gaz supplémentaire à l’Europe sur le marché au comptant.

Les prix du gaz européen ont atteint des niveaux records ce mois-ci, mais le Kremlin a nié à plusieurs reprises que la Russie suspendait délibérément ses approvisionnements afin de faire pression pour obtenir une approbation réglementaire rapide de son nouveau gazoduc Nord Stream 2 traversant la mer Baltique vers l’Allemagne.

Au Royaume-Uni, Ofgem se préparerait à une nouvelle vague d’effondrements de fournisseurs dès demain alors que le prix de gros du gaz reste à des niveaux record.

Une pénurie mondiale l’a fait augmenter de 250 % depuis janvier.

Sky News a rapporté qu’au moins quatre fournisseurs étaient en pourparlers avec Ofgem aujourd’hui pour entrer dans son système de fournisseur de dernier recours (SOLR).

Le système signifie que les clients nationaux d’une entreprise effondrée sont transférés à une entreprise solvable sans interruption de leur approvisionnement.

Si elle se matérialisait, la nouvelle ajouterait plusieurs centaines de milliers de foyers au bilan de ceux touchés par la flambée des prix de gros du gaz.

Des sources de l’industrie ont déclaré que la décision d’au moins certaines de ces quatre sociétés de cesser leurs activités pourrait être annoncée dès demain.

On pense qu’ils incluent Pure Planet, qui a été abandonné par la décision probable du bailleur de fonds BP de mettre fin au soutien financier à l’entreprise.

Un cadre de l’une des plus grandes sociétés énergétiques du Royaume-Uni a déclaré comprendre que les autres fournisseurs qui étaient sur le point d’entrer dans le mécanisme SOLR étaient nettement plus petits que Pure Planet en termes de nombre de clients.

Un porte-parole de Pure Planet a déclaré ce week-end qu’il comptait 250 000 clients.

On prétend que les entreprises Ampower, Zebra Energy et Neon Reef sont également parmi celles qui risquent de s’effondrer.

La procédure SOLR a été établie en 2003 pour garantir que, en cas de défaillance d’un fournisseur, les clients nationaux bénéficient d’une continuité d’approvisionnement.

Il a été utilisé de manière prolifique récemment après que le prix du gaz de gros a grimpé en flèche – envoyant de nombreuses petites entreprises au mur.

De plus gros fournisseurs, dont British Gas de Centrica, EDF Energy et Octopus Energy sont intervenus pour assurer la continuité de l’approvisionnement.

Mais avec plus de 1,7 million de ménages désormais touchés par la crise, les appels au soutien du gouvernement se multiplient.

Le Premier ministre Boris Johnson a été critiqué pour avoir pris des vacances dans une villa espagnole alors que le Royaume-Uni est confronté à des pénuries d’énergie et à des problèmes de recrutement de chauffeurs de poids lourds indispensables.

Mais le coprésident du Parti conservateur, Oliver Dowden, a défendu M. Johnson ce matin.

S’exprimant sur Good Morning Britain d’ITV, il a déclaré: « J’ai travaillé en étroite collaboration avec trois premiers ministres et je peux vous assurer qu’il n’y a pas de vacances pour un Premier ministre.

« Je sais que le Premier ministre sera et travaille là-bas et est engagé dans les problèmes en cours au Royaume-Uni.

« Mais aussi, j’espère que vos téléspectateurs apprécieront que le Premier ministre a traversé une période difficile de différentes manières – il avait Covid-19, il a un nouvel enfant en route, et très malheureusement, il a perdu sa mère juste il y a quelques semaines.

« Ce n’est donc qu’une courte pause et il retournera au Royaume-Uni et je m’attends à le voir plus tard cette semaine. »