La Russie met en garde les avions de ligne contre le risque d' »incident dangereux » | Monde | Des nouvelles

Alors que la tension monte en raison des menaces d’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine, les alliés occidentaux ont accru la surveillance aérienne dans la région dans le but d’obtenir des renseignements sur les manœuvres militaires menées par les Russes. Les déploiements séparés d’avions US Air Force RC-135, US Army Artemis et Mirage 2000 de l’armée de l’air française soulignent la gravité de la situation en Ukraine.

L’OTAN fait régulièrement voler des avions de surveillance le long des frontières de la Russie.

Mais les opérations aériennes de l’alliance s’intensifient au-dessus de la mer Noire, selon l’Agence fédérale du transport aérien de Russie.

Une déclaration de l’agence disait : « L’intensité accrue des vols d’avions de l’OTAN près des frontières de la Fédération de Russie (…) crée le risque d’incidents dangereux en relation avec les avions civils. »

Le risque pour les avions civils survient lorsque les avions de surveillance de l’OTAN se croisent sur la trajectoire des avions de ligne.

Une déclaration de l’Agence fédérale russe des transports aériens a fourni plus de détails sur le danger.

Il a déclaré: « Le matin du 12/03/2021 à 09h53 au-dessus des eaux libres de la mer Noire près de la zone de responsabilité des services de la circulation aérienne russes, l’avion de reconnaissance OTAN CL-600 a effectué une descente intensive à une altitude de 11 000 [m] à une altitude de 9 200 m, en traversant la route du service de la circulation aérienne établie pour les aéronefs civils. »

Il a ajouté: « L’équipage de l’avion de reconnaissance n’a pas répondu aux demandes répétées des services de la circulation aérienne. »

En outre, les autorités aéronautiques russes ont annoncé leur intention d’envoyer une protestation par la voie diplomatique, car « les vols d’avions militaires susmentionnés sans communications radio présentent des risques pour la sécurité des avions civils dans la région de la mer Noire ».

En juillet 2014, un Boeing 777 de Malaysian Airlines a été abattu au-dessus de l’est de l’Ukraine.

Les 283 passagers et 15 membres d’équipage ont été tués.

Une enquête néerlandaise sur l’incident a conclu que le vol 17 avait été abattu par un missile sol-air Buk tiré par des séparatistes pro-russes.

En période de tension accrue, d’autres erreurs militaires de ce type se sont produites.

À la suite de l’assassinat du haut commandant iranien, le lieutenant-général Ghasem Soleimani par les Américains, l’Iran était en état d’alerte maximale à la suite d’une frappe de missile sur une base aérienne américaine en Irak, entraînant l’abattage accidentel d’un avion de ligne ukrainien.

Les gouvernements français et américain ont tous deux averti Moscou qu’une attaque contre l’Ukraine pourrait avoir de graves conséquences. En particulier, des sanctions économiques potentiellement dévastatrices.

Hier, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Liverpool, la ministre britannique Liz Truss a profité de l’occasion pour exprimer ses inquiétudes quant aux intentions russes avec l’Ukraine.

Elle a déclaré : « Nous devons nous défendre contre les menaces croissantes d’acteurs hostiles et nous devons nous unir fermement pour tenir tête à ces agresseurs. »

En plus des avertissements contre la Russie, le président américain Joe Biden a déclaré avoir déclaré au président russe Vladimir Poutine que la Russie paierait « un prix terrible » et ferait face à des conséquences économiques dévastatrices si elle envahissait l’Ukraine.

M. Biden a déclaré aux journalistes que la possibilité d’envoyer des troupes de combat terrestres américaines en Ukraine en cas d’invasion russe n’était « jamais sur la table », bien que les États-Unis et l’OTAN seraient tenus d’envoyer plus de forces dans les pays de l’OTAN du flanc oriental pour bouffer leurs défenses.

Il a déclaré : « J’ai clairement indiqué au président Poutine… que s’il s’en allait en Ukraine, les conséquences économiques pour son économie seraient dévastatrices, dévastatrices.