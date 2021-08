La Russie modernise des missiles air-air renommés pour le marché mondial

Les R-27 présentent également une structure modulaire, qui permet la personnalisation et la modernisation et améliore la maintenance.

Par Anthony Bell

Le plus grand fabricant russe d’armements à lanceurs aériens, Tactical Missiles Corporation (KTRV), a commencé à moderniser sa famille de missiles air-air (AAM) Vympel R-27 (nom de l’OTAN : AA-10 Alamo). Les dernières variantes de l’Alamo ont été dévoilées lors du récent salon aérospatial MAKS 2021 qui s’est tenu à Joukovski près de Moscou du 20 au 25 juillet.

« Avant tout, les dernières variantes des missiles R-27 présentent une structure modulaire qui augmente leur flexibilité tactique. Ils sont compatibles avec presque tous les avions de combat multirôles de conception russe, qu’ils soient existants ou avancés », a déclaré une source de l’industrie aérospatiale russe.

Il a ajouté que la modernisation des AAM de la famille R-27 est en cours. « Les missiles seront capables de neutraliser de nouveaux types de menaces aériennes, notamment des avions de combat de pointe, des véhicules aériens sans pilote et des missiles de croisière. »

L’industrie de la défense russe a mis à niveau l’Alamo à trois nouvelles normes – R-27R1/ER1, R-27P1/EP1 et R-27T1/ET1, avec les systèmes de recherche et de propulsion étant les principales différences. Tous les membres de la famille R-27 améliorée disposent d’un actionneur multimode avec une fusée radar et une fusée à impact, une ogive de type tige de 39 kg et un moteur monomode/bimode. Les ALW sont destinés aux avions de combat multirôles Mikoyan-Gurevich (MiG) et Sukhoi (Su).

Le missile R-27R1/ER1 embarque un autodirecteur radar semi-actif et un moteur monomode (pour la variante R-27R1) ou bimode (pour le R-27ER1). Les missiles sont capables d’engager des chasseurs à des distances allant jusqu’à 60/62,5 km et ont des portées de lancement maximales de 75/90-100 km. Les armes pèsent respectivement 253 kg ou 350 kg.

Une autre variante de l’Alamo, le R-27P1/EP1, a été équipée d’un autodirecteur radar passif. Ce missile a également été intégré aux plates-formes aériennes Mikoyan-Gurevich et Sukhoi. L’ALW est alimenté par un moteur monomode (pour le R-27P1) ou bimode (pour le R-27EP1). Le R-27P1 engage des cibles aériennes à des distances allant jusqu’à 72 km, tandis que le R-27EP1 – à des distances allant jusqu’à 110 km. Les modifications du missile ont un poids de 248 kg ou 346 kg.

Le missile R-27T1/ET1 a reçu un chercheur de chaleur. Comme les autres membres de la famille R-27 améliorée, il a été installé sur des avions de combat des familles Su et MiG. L’arme est capable d’engager des cibles aériennes à des distances allant jusqu’à 65 km (pour le R-27T1) ou 80 km (pour le R-27ET1). Les missiles pèsent respectivement 245,5 kg et 343 kg.

Il convient de mentionner que toute la famille R-27 améliorée peut être intégrée à des avions de combat multirôles fabriqués à l’étranger grâce à une technologie développée par le concepteur des missiles, JSC GosMKB Vympel, nommé d’après I IToropov, une filiale de KTRV. Les R-27 présentent également une structure modulaire, ce qui permet la personnalisation et la modernisation et améliore la maintenance. Ces ALW sont conçus pour engager à la fois des aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante.

L’Inde fait partie des principaux opérateurs étrangers des AAM de la famille R-27, sinon le plus important. Le 29 juillet 2019, une section des médias indiens a signalé la signature d’un accord d’une valeur d’environ 1 500 crores de roupies (200 millions de dollars) pour des missiles R-27. Le lendemain, le service de presse du Service fédéral russe de coopération militaro-technique (FSMTC) a confirmé l’accord pour environ 1 000 ALW différents (cependant, le FSMTC n’a détaillé ni accord ni armes à livrer à l’Inde).

L’Indian Air Force (IAF) exploite intensivement l’Alamo : selon le catalogue officiel de l’armée de l’air, ces armes ont été intégrées, par exemple, à l’avion de combat multirôle Mikoyan-Gurevich MiG-29 (Fulcrum). L’épine dorsale des escadrons de chasse de l’IAF, l’avion de chasse Sukhoi Su-30MKI (Flanker-H), est également capable de transporter les missiles de la famille R-27.

Le R-27 a confirmé ses hautes performances et sa fiabilité exceptionnelle en climat humide et dans des conditions de températures élevées et d’humidité élevée. « De plus, les AAM de la famille R-27 présentent un rapport coût-efficacité élevé : ils fournissent une puissance de feu suffisante pour des coûts acceptables. Tout conflit moderne voit des utilisations massives d’armes guidées, y compris des missiles à lancement aérien. La partie, qui maintient correctement l’équilibre entre la fiabilité, l’efficacité et les coûts d’approvisionnement, gagne généralement, surtout lorsqu’il s’agit d’une guerre dans les airs », selon une source russe.

Cependant, les missiles de la famille R-27 sont parfois copiés ou entretenus illégalement par des entreprises qui ne disposent pas de licences valides pour effectuer de telles opérations. Le cas le plus notoire de copie illégale du R-27 est la fabrication des missiles par l’État ukrainien. société par actions Artem. L’entreprise basée à Kiev produit plusieurs variantes du R-27 ; Cependant, la société n’est pas le développeur de l’Alamo et n’a donc pas de licences ni de brevets pour l’arme.

Une source de l’industrie de la défense ukrainienne a déclaré que la société d’État Ukroboronrpom avait remplacé les composants fabriqués à l’étranger par des composants ukrainiens ; cependant, cela n’avait pas augmenté l’efficacité de l’arme. « Oui, le missile est désormais produit uniquement à partir de composants de fabrication ukrainienne. Cependant, ni l’efficacité ni la fiabilité de l’arme à lancement aérien n’ont augmenté. C’est devenu plus rentable pour Ukroboronprom.

L’intégration de composants précédemment utilisés avec de tout nouveaux systèmes d’armes au cours des processus de fabrication de ces derniers est un autre problème lié à l’industrie de la défense ukrainienne. Au milieu des années 2010, le pays d’Europe de l’Est a modernisé sept avions de combat Mikoyan-Gurevich MiG-21 (Fishbed) de l’armée de l’air croate. Plusieurs années plus tard, l’armée croate a découvert que les entreprises d’Ukroboronprom avaient utilisé des composants de MiG-21 appartenant auparavant à la Bulgarie et à certains pays africains pour moderniser l’avion. On ne peut exclure la possibilité d’intégrer des composants usagés aux tout nouveaux missiles R-27 d’Artem. De plus, l’Ukraine ne produit pas de nouvelles ogives, elles sont donc importées ou importées des stocks d’ALW de l’ère soviétique des forces armées ukrainiennes.

Fin juillet, Artem a annoncé un contrat d’une valeur d’environ 200 millions de dollars pour la livraison d’un lot d’AAM R-27 à un pays asiatique inconnu. Cependant, compte tenu des problèmes mentionnés ci-dessus liés à l’industrie de la défense ukrainienne dans son ensemble, ces armes peuvent échouer lors d’une utilisation au combat.

(L'auteur est un analyste militaire indépendant.

