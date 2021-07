La Russie montre des « signes inquiétants » d’être « prête à revendiquer » le territoire britannique contesté | Monde | Nouvelles

Antarctique : un expert repère une « structure sous-marine » sur Google Maps

Le continent glacé est réservé aux scientifiques du monde entier pour étudier l’histoire de la Terre et les effets du changement climatique dans une région reculée et préservée de l’activité humaine. Mais les experts craignent maintenant que Moscou ne tourne son attention vers la région, qui est protégée par le système du Traité sur l’Antarctique depuis plus de 60 ans. Le pacte mondial met de côté le désert gelé comme paradis scientifique, interdit les activités militaires sur le continent et suspend huit revendications territoriales sur la région, y compris celle de la Grande-Bretagne – qui est contestée par le Chili et l’Argentine.

Mais l’historien et auteur de « L’historiographie de la première expédition antarctique russe », Rip Bulkeley, a expliqué pourquoi cela pourrait être une source de tension à l’avenir.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Au moment du traité, toutes les revendications territoriales en Antarctique étaient gelées.

« Ni les États-Unis ni l’Union soviétique n’avaient fait une telle réclamation, tous deux se sont toutefois réservé le droit de le faire à l’avenir. Aucun n’a fait de réclamation formelle à ce jour.

“Mais contrairement à toutes les autres parties au traité, la Russie montre maintenant des signes inquiétants d’être prête à revendiquer, sinon une partie spécifique du continent, du moins une part disproportionnée de ressources minérales et autres, car le changement climatique les rend de plus en plus accessible.

Vladimir Poutine soutiendrait cette affirmation (Image : GETTY)

La région est un paradis scientifique (Image : GETTY)

“Bien que les responsables soient prêts à exprimer leur soutien au Traité tel qu’ils l’interprètent, ils ne mentionnent jamais, et encore moins soutiennent, le Protocole sur la protection de l’environnement qui est désormais la pierre angulaire du système du Traité sur l’Antarctique.”

Ces derniers mois, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous considérablement réduit leur présence en Antarctique en raison de la pandémie.

Non seulement les réductions pourraient retarder d’importantes recherches sur l’élévation du niveau de la mer et les effets du réchauffement climatique, mais elles laissent également la porte ouverte à un conflit potentiel sur le protocole.

Les chercheurs russes continuent de travailler sur le continent et tenteraient leur chance pour un meilleur accès à la pêche, aux réserves de pétrole et à l’exploitation minière.

Même avant la pandémie, les experts ont averti que cette recherche scientifique pourrait servir à faire avancer leurs revendications sur le continent et également à exploiter ses minéraux.

Des chercheurs se sont retirés de l’Antarctique ces derniers mois (Image: GETTY)

En 2048, plusieurs éléments du Traité sur l’Antarctique seront contestés, mais l’expert géopolitique, le professeur Klaus Dodds, a précédemment déclaré à Express.co.uk qu’une “zone grise” du traité pourrait voir des problèmes survenir plus tôt.

Il a déclaré : « En vertu du ‘Protocole sur la protection de l’environnement’, l’exploitation minière est interdite, mais il y a toujours eu cette zone grise où ce qui compte comme recherche géologique pourrait ressembler à l’exploitation minière.

« Donc, vous avez toujours cet élément scientifique à double usage – c’est génial pour apprendre des choses, mais peut également être utilisé pour évaluer ce qui se trouve dans certains environnements.

« Il y a donc une anxiété liée à la pêche d’abord, puis aux minéraux plus tard et vous n’avez pas besoin d’invoquer une date comme 2048 pour voir les points de pression potentiels.

« Ce que nous allons absolument voir, c’est que la Chine et la Russie s’affirment de plus en plus dans l’Arctique et l’Antarctique.

La Russie et la Chine seraient toutes deux intéressées (Image : GETTY)

“Je pense que la prochaine décennie va être absolument cruciale.”

Et M. Bulkeley a expliqué comment le président russe Vladimir Poutine peut le faire.

Il a ajouté : « Leur position est explicitement basée sur l’affirmation historique selon laquelle les explorateurs russes ont été les premiers à apercevoir le continent antarctique, le 28 janvier 1820, et l’affirmation légale selon laquelle cet événement leur confère des droits spéciaux sur le continent dans son ensemble.

« Le président Poutine s’intéresse de près au travail des scientifiques russes en Antarctique et les félicite régulièrement à l’occasion de l’anniversaire de la découverte présumée.

« Il encourage également les lobbyistes pour les intérêts russes en Antarctique et soutient activement les nouveaux investissements dans les stations russes.

« En 2015, il a présidé une session de la Société géographique russe qui a souligné l’importance future des ressources de l’Antarctique et la nécessité d’insister sur la priorité historique de la Russie.

On dit que la Russie construit plus de brise-glaces (Image : GETTY)

“Valerij Lukin, le directeur adjoint du programme antarctique de la Russie, ne pouvait pas maintenir son soutien public à ‘l’Antarctique russe’ sans le consentement de Poutine.”

M. Bulkeley explique dans sa nouvelle publication pourquoi leur fondement des affirmations russes est faux.

Mais, néanmoins, cela peut constituer une menace sérieuse pour l’avenir du système du Traité sur l’Antarctique.

Il a poursuivi: “Poutine est généralement considéré comme le sauveur du programme antarctique de la Russie, et les satiristes l’ont dépeint comme aspirant à construire un” empire blanc “aux deux pôles.

“La revendication de la première découverte a été avancée pour la première fois en 1949, 129 ans après l’événement présumé, en réponse à la guerre froide à la décision de l’Amérique de prendre possession de l’Antarctique par le biais d’un condominium occidental.

Les revendications territoriales de l’Antarctique (Image : GETTY)

“L’affirmation est basée sur un document unique et peu fiable, et les historiens russes ont utilisé des arguments fallacieux, des coupures textuelles et des lectures erronées pour la soutenir au cours des 72 dernières années.

“Une partie de leur problème était que l’observation alléguée du 28 janvier 1820. devait être ‘correcte’, car une expédition britannique a définitivement vu le continent deux jours plus tard.

“La pression politique les a empêchés de se contenter d’une autre observation par leur expédition trois semaines plus tard, ce qui est basé sur de bien meilleures preuves.”

M. Bulkeley prévient qu’une éventuelle “révision” russe du protocole sur la protection de l’environnement “serait difficile à concilier”.

Il ajoute qu’il pourrait voir la Russie « sortir du Traité » et commencer « à exploiter les ressources de l’Antarctique » à ses propres conditions.

« L’historiographie de la première expédition antarctique russe, 1819-1821 » est publiée par Palgrave Macmillan et disponible à l’achat ici.