La Russie n’a pas l’intention de suivre les traces de la Chine en interdisant purement et simplement la cryptographie, déclare le vice-ministre des Finances

Alors que la Russie continue d’interdire les paiements par crypto-monnaie dans le cadre d’une loi entrée en vigueur en janvier, le pays n’a pas l’intention pour le moment d’interdire complètement le commerce par ses citoyens.

Selon un rapport du 12 octobre de l’agence de presse locale Interfax, Alexey Moiseev, vice-ministre des Finances de la Fédération de Russie, a déclaré qu’il pensait que les citoyens russes continueraient d’être autorisés à acheter et à utiliser des crypto-monnaies à l’extérieur du pays sur des échanges étrangers sans la menace de action en justice à domicile. Les paiements cryptographiques dans le pays sont actuellement interdits, mais les Russes ont été autorisés à acheter et à échanger des cryptomonnaies comme Bitcoin (BTC).

« Les citoyens russes peuvent avoir un portefeuille ouvert en dehors de la Fédération de Russie, mais s’ils opèrent au sein de la Fédération de Russie, ils seront alors soumis à des interdictions, je pense, dans un avenir prévisible, en raison de notre souveraineté financière », a déclaré Moiseev.

Le vice-ministre des Finances a ajouté que les législateurs devaient encore définir correctement les monnaies numériques et la technologie blockchain dans le code civil russe. Le gouvernement russe a affirmé que l’acceptation du Bitcoin comme monnaie officielle pourrait avoir un impact négatif sur le système financier et économique du pays.

La position de la Russie contraste avec celle de la Chine, où les institutions financières et réglementaires ont publié à plusieurs reprises des déclarations et des politiques anti-crypto. Plus récemment, la Banque populaire de Chine a déclaré que toutes les transactions cryptographiques dans le pays étaient illégales, et avant cela, les mineurs de plusieurs provinces ont fui face à la répression de leurs opérations.

Cependant, certains responsables russes ont affirmé que l’utilisation d’un rouble numérique émis par la banque centrale du pays ne poserait pas les mêmes risques financiers que le BTC et d’autres crypto-monnaies. Anatoly Aksakov, président du comité de la Douma d’État sur les marchés financiers, a déclaré l’année dernière qu’une monnaie numérique de la banque centrale russe pourrait faire partie intégrante des règlements nationaux d’ici 2024.