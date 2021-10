La Russie n’a pas l’intention d’interdire la crypto contrairement à la Chine, déclare le vice-ministre des Finances

Juridique & Réglementaire

La Russie n’a pas l’intention d’interdire les crypto-monnaies contrairement à la Chine, déclare le vice-ministre des Finances

AnTy13 octobre 2021

Après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, aient clairement précisé qu’ils n’avaient pas l’intention d’interdire le Bitcoin et les crypto-monnaies, le vice-ministre russe des Finances, Alexei Moiseev, a fait part des mêmes réflexions.

Moiseev a déclaré aux journalistes cette semaine que la Russie ne prévoyait pas de suivre la même voie que la Chine et d’interdire l’achat de crypto par les citoyens sur les bourses étrangères, selon une publication locale.

« Les citoyens russes peuvent avoir un portefeuille ouvert en dehors de la Fédération de Russie, mais s’ils opèrent au sein de la Fédération de Russie, ils seront alors soumis à des interdictions, je pense, dans un avenir prévisible, en raison de notre souveraineté financière », a déclaré Moiseev lors d’un » Conférence sur la digitalisation des marchés financiers à MGIMO.

Le mois dernier, la Chine a renforcé sa répression du minage et du commerce de cryptomonnaies ; en conséquence, un flot de mineurs de Bitcoin se déplace désormais également vers la Russie en plus du Kazakhstan et des États-Unis

Une région sibérienne, Irkoutsk, qui dépend fortement de l’énergie hydroélectrique et est connue pour son électricité bon marché, a vu la consommation d’énergie au détail augmenter de 159% cette année, par rapport aux niveaux de 2020 en raison d’une « avalanche » de crypto-minage souterrain, a déclaré le gouverneur Igor Kobzev dans une lettre au vice-premier ministre russe Alexander Novak.

« La situation est un événement imprévisible pour la région et entraîne des charges importantes sur le réseau électrique avec un risque d’accidents et d’urgences », lit-on dans la lettre, dans laquelle Kobzev a déclaré que le problème avait été exacerbé par l’interdiction de l’exploitation minière par la Chine et a appelé à des tarifs d’électricité plus élevés pour les mineurs.

Attention particulière à la crypto

Bien qu’il ne soit pas prévu d’interdire la cryptographie, la monnaie numérique ne sera pas autorisée à être utilisée comme moyen de paiement dans le pays, car cela pourrait entraîner la perte du contrôle du gouvernement sur la masse monétaire, a déclaré le vice-ministre des Finances.

Moiseev a en outre déclaré qu’il était nécessaire de définir la monnaie numérique et la blockchain dans le Code civil du pays et dans les lois spécialisées.

« La blockchain occupera évidemment sa propre niche et sera utilisée là où l’égalité des droits est nécessaire. »

La semaine dernière, Anatoly Aksakov, le président du comité de la Douma d’État sur le marché financier, avait déclaré qu’ils gardaient une « attention particulière » sur le sujet des actifs numériques et envisageaient de mettre en œuvre des restrictions législatives sur l’investissement d’investisseurs non qualifiés dans les crypto-monnaies.

Ces mesures, selon lui, sont nécessaires pour protéger les investisseurs privés car des milliards de dollars sont actuellement dépensés pour l’achat de monnaie numérique. Mais s’il y a un grand risque, il y a aussi une grande rentabilité, a-t-il noté.

« Ici, bien sûr, nous devons prescrire dans la législation les normes qui protégeront un investisseur non qualifié dans les investissements inconsidérés dans les monnaies numériques. »

En juillet de cette année, la Banque centrale de la Fédération de Russie a publié une lettre d’information recommandant aux bourses russes de ne pas admettre les instruments liés à la cryptographie et a conseillé aux participants professionnels du marché des valeurs mobilières de s’abstenir d’offrir à leurs clients non qualifiés un accès à la cryptographie et à la société de gestion d’inclure eux dans des fonds communs de placement.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.