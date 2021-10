La Russie n’a pas l’intention d’interdire le Bitcoin comme la Chine, a déclaré le vice-ministre des Finances

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le vice-ministre russe a comparé la Russie et la Chine par rapport à leur position sur les crypto-monnaies.

Bonne nouvelle pour la Russie, le plus grand pays du territoire et l’un des pays qui a eu le plus de contradictions en matière de crypto-monnaies : le vice-ministre des Finances de ce pays, Alexey Moiseev, a déclaré que la Fédération de Russie n’a pas l’intention d’imposer une interdiction totale des crypto-monnaies.

Le gouvernement n’entend pas interdire l’achat d’actifs numériques par les citoyens dans les lieux de commerce extérieur, a précisé le vice-ministre des Finances de la nation. Cependant, Les crypto-monnaies sont toujours interdites comme mode de paiement à l’intérieur des frontières de la Russie.

Différent de la Chine

Selon les médias russes, Moiseev a déclaré textuellement :

« Dans le même temps, les citoyens peuvent acheter (des crypto-monnaies) et utiliser des portefeuilles en dehors de la Fédération de Russie. Ensuite, il continuera à être, je pense. Il n’est pas prévu de changer quoi que ce soit. »

Mais cette réponse n’est pas pour crier victoire, étant donné que si les investisseurs locaux échangent des actifs numériques en Russie, « ils seront soumis à des interdictions dans un avenir prévisible » en raison de la souveraineté financière du pays, a ajouté Moiseev.

Le sous-ministre a également noté que le gouvernement ne changera pas sa position envers les actifs numériques comme moyen de paiement. Ils resteront interdits, car l’inverse pourrait signifier une perte de contrôle de la masse monétaire.

Contrairement à la plupart des politiciens russes qui ont critiqué l’industrie de la crypto-monnaie et tout ce qui s’y rapporte, Moiseev estime que la technologie Blockchain pourrait faire partie du futur réseau financier. A ce propos, il a dit :

« La blockchain occupera évidemment sa propre niche et sera utilisée là où l’égalité des droits est nécessaire. »

Pendant ce temps, la Chine a une interdiction totale des crypto-monnaies. Pendant ce temps, les États-Unis cherchent à réglementer les actifs numériques plutôt que de les interdire complètement.

Mais il ne semble pas y avoir beaucoup de consensus pour une plus grande réglementation ou une plus grande ouverture en Russie, étant donné que la plupart des politiciens et des responsables russes ont critiqué Bitcoin et les altcoins.

