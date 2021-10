La Russie ne suivra pas le point de repère américain Bitcoin ETF, confirme le gouverneur

La présidente de la Banque centrale de Russie (CBR), Elvira Nabiullina, a récemment confirmé lors d’une conférence de presse que le pays n’avait pas l’intention de suivre l’autorisation de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant la cotation des ETF Bitcoin.

Position anti-crypto de la Banque de Russie

La déclaration du gouverneur a suivi la position anti-crypto à long terme de la Banque de Russie. Plus tôt cette année, la CBR a publié une déclaration recommandant aux bourses russes de ne pas autoriser la négociation de titres nationaux ou étrangers ainsi que les paiements de dividendes qui « dépendent des taux de crypto-monnaie », au lieu de prévenir les risques de volatilité, d’activités financières opaques, faible liquidité, et plus encore. La banque a mis l’accent sur le facteur de risque, notant qu’avec un potentiel de gain élevé, le risque de perdre d’importantes sommes d’argent devient également courant pour les détaillants qui manquent d’expérience dans le secteur.

La banque a répertorié les prix des actifs financiers numériques étrangers, les variations des indices de crypto-monnaie et d’actifs cryptographiques ainsi que le coût des dérivés cryptographiques et des titres de fonds de crypto-monnaie en tant que produits financiers indésirables.

« Les crypto-monnaies et les actifs numériques se caractérisent par une volatilité élevée, des prix non transparents, une faible liquidité, des risques technologiques, réglementaires et autres risques spécifiques. L’achat d’instruments financiers qui leur sont liés entraîne des risques accrus de pertes pour les personnes qui manquent d’expérience et de connaissances suffisantes. Les recommandations de la Banque de Russie sont une mesure préventive – elles visent à empêcher d’offrir de tels instruments à des investisseurs communs », a déclaré la banque.

ETF Bitcoin américain

Le premier ETF Bitcoin américain tant attendu a déjà été lancé et se surpasse. Après le tout premier succès de l’ETF Bitcoin, le deuxième ETF soutenu par Bitcoin a également été lancé et les experts estiment que l’adoption massive de l’ETF Bitcoin réglementé pourrait changer la donne pour l’industrie décentralisée aux États-Unis.

Alors que les régulateurs américains se sont également opposés aux crypto-monnaies comme la Russie, l’approbation par la SEC américaine d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin (BTC) est venue comme un compromis entre la communauté fiduciaire décentralisée et traditionnelle. Le crypto OG, Bitcoin est également devenu le premier à bénéficier d’un soutien réglementaire qui a encore poussé son prix au cours du quatrième trimestre haussier. L’ETF BTC a prouvé qu’il était exact que l’approbation réglementaire aidait radicalement la croissance des crypto-monnaies.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Journalisme et communication de masse Diplômé de ’21, Palak est un journaliste GenZ avec une formation en journalisme de style de vie et en relations publiques. Chez CoinGape, Palak est un journaliste crypto junior se préparant au Web 3.0