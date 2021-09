La Russie n’est pas prête à accepter le Bitcoin comme monnaie légale, comme l’a fait le Salvador

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Une réponse donnée par un représentant du Kremlin réitère la position négative du gouvernement russe envers Bitcoin.

Certains pays avancent et d’autres reculent en crypto. Aujourd’hui, alors que le monde célèbre le fait qu’El Salvador, un petit pays d’Amérique centrale d’un peu plus de 21 000 km2, est la première dans laquelle Bitcoin est déjà, à ce titre, la monnaie officielle, d’autres nations le nient. C’est le cas de la Russie, le plus grand pays du monde en termes de territoire, avec 17,3 millions de km2.

Le gouvernement russe a réitéré précisément aujourd’hui sa position négative sur un scénario dans lequel le BTC pourrait être accepté comme monnaie officielle.

Dmitry Peskov, le représentant officiel du président russe Vladimir Poutine, a affirmé que la Russie n’avait aucune raison de reconnaître Bitcoin comme monnaie légale, a rapporté l’agence de presse RIA Novosti.

Le représentant du Kremlin a fait valoir que mettre les crypto-monnaies comme Bitcoin au même niveau que les instruments monétaires traditionnels cela ne ferait que nuire au système financier et économique du pays.

“De toute évidence, la Russie n’est pas prête pour de telles mesures”, a déclaré Peskov.

Comme le dit Cointelegraph, ces derniers commentaires de Peskov Ils sont conformes à l’approche sceptique de longue date du gouvernement russe envers Bitcoin.

Anatoly Aksakov, membre de la Douma d’État et architecte clé de l’interdiction russe des paiements en crypto-monnaie, a fait valoir en août qu’accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement cela signifierait essentiellement la « destruction d’un système financier ».

La Russie a officiellement interdit les paiements par crypto-monnaie dans le pays dans le cadre de la principale loi du pays sur les crypto-monnaies, « sur les actifs financiers numériques », en janvier 2021. La loi n’interdit pas aux Russes d’acheter ou d’échanger des crypto-monnaies comme Bitcoin. En mai 2021, il a été signalé que certains législateurs russes envisageaient une abrogation partielle de l’interdiction des paiements cryptographiques.

De même, le gouvernement Poutine a forcé les responsables à signaler la crypto qu’ils possèdent.

Mais parallèlement à cela, 77% des Russes préfèrent investir dans le Bitcoin que dans l’or ou le forex, révèle un sondage de septembre publié par DiarioBitcoin.

Dans le même temps, le gouvernement et la banque centrale du pays continuent de maintenir une position assez rigide – et contradictoire – sur les crypto-monnaies. En juin, le gouverneur de la Banque de Russie, Elvira Nabiullina, a qualifié les crypto-monnaies de l’un des outils d’investissement les plus dangereux qui existent actuellement ; De plus, le gouvernement travaille sur un amendement législatif qui permet la confiscation des crypto-monnaies. Mais en même temps la banque centrale russe se concentre actuellement sur le développement du rouble numérique.

