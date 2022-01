La Russie oblige Netflix à diffuser en direct ses chaînes de télévision d’État

Par le personnel AP Publié il y a 2 jours

Si Netflix veut continuer à faire des affaires en Russie, il devra franchir des étapes assez importantes

Netflix doit respecter toutes sortes de réglementations et d’accords de licence dans le monde entier, c’est pourquoi votre catalogue Netflix sera très différent de celui d’habitude lorsque vous voyagez à l’étranger. Alors que certaines zones économiques comme l’UE envisagent uniquement d’exiger des services de streaming étrangers pour servir un certain pourcentage de contenu produit localement, d’autres sont beaucoup plus strictes. Il semble que vous puissiez compter la Russie parmi ces régulateurs plus stricts, car le pays cherche à exiger de Netflix qu’il devienne quelque chose qu’il n’a jamais été auparavant : un service de diffusion en continu de télévision en direct desservant aux clients au moins 20 chaînes de télévision d’État à partir de mars 2022.

Selon The Moscow Times (via WinFuture), l’autorité russe de régulation de l’Internet et de la télévision, Roskomnadzor, a ajouté mardi le service américain à son registre des « services audiovisuels ». Les services figurant sur cette liste sont tenus d’afficher au moins 20 chaînes de télévision d’État dans leur portefeuille, y compris la chaîne de télévision d’information NTV, la chaîne principale d’intérêt général Channel One et la station Spas de l’église russo-orthodoxe (« Saved »), les critiques affirmant que ces et de plus en plus de canaux sont fréquemment utilisés à des fins de propagande pro-gouvernementale. Ces exigences entrent en vigueur à compter de mars 2022.

La réglementation obligera également la société à enregistrer une nouvelle filiale russe dans le pays. Peut-être plus important encore, Netflix devra également suivre des dispositions interdisant la promotion de « l’extrémisme », une restriction qui, selon les critiques, a principalement été utilisée pour rendre la communication des oppositions plus difficile.

Bien entendu, ces réglementations ne s’appliquent qu’à la Russie, Netflix peut donc poursuivre son programme habituel dans d’autres parties du monde. Il reste à voir si l’entreprise est prête à accepter les restrictions ou si elle se retirera du pays en réponse, si cela est même économiquement faisable. S’il respecte les nouvelles règles, il serait intéressant de voir si Netflix utilisera également la technologie de diffusion en direct sous-jacente pour diffuser des chaînes de télévision sur d’autres marchés. Ses expérimentations télévisées en direct en France pourraient être une bonne base et montrer que l’entreprise est très intéressée par le concept – même si elle préférerait probablement servir son propre contenu.

