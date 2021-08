La Russie offre les dernières armes légères et de petit calibre à l’armée indienne

Nous sommes prêts à faire la démonstration des armes susmentionnées à nos partenaires indiens, à lancer des livraisons et à mener des travaux communs pour établir une fabrication sous licence », a confirmé dimanche un responsable de Rosoboronexport en contact avec les médias à Financial Express Online. (Crédit photo : Rosoboronexport)

En amont de l’inauguration de l’exposition Army 2021 à Moscou dimanche, Rosoboronexport JSC s’est dit prêt à offrir à l’Inde toute la gamme d’armes légères et de petit calibre, notamment des fusils d’assaut, des mitrailleuses, des fusils de sniper, des mitraillettes, des pistolets, des lance-grenades. etc.

Quelles nouvelles technologies la Russie est-elle prête à offrir à l’armée indienne pour l’aider à moderniser son infanterie ?

« Tout ce qui est proposé à l’Inde a été testé et est connu pour sa fiabilité, et beaucoup de ces armes ont prouvé leur efficacité lors d’une utilisation réelle au combat. La Russie a également développé des moyens techniques pour former à l’utilisation des armes légères, qui peuvent être intégrés dans un environnement virtuel commun pour mener des sessions de formation à grande échelle.

Nous sommes prêts à faire la démonstration des armes susmentionnées à nos partenaires indiens, à lancer des livraisons et à mener des travaux communs pour établir une fabrication sous licence », a confirmé dimanche un responsable de Rosoboronexport en contact avec les médias à Financial Express Online.

Le responsable qui a souhaité garder l’anonymat a déclaré: «La Russie et l’Inde ont précédemment signé un accord intergouvernemental (IGA) pour créer la société Indo-Russian Rifles Private Ltd. afin de fabriquer des fusils d’assaut Kalachnikov AK203. La capacité de l’entreprise basée à Korwa est suffisante pour armer le personnel de tous les services en uniforme de l’Inde.

Quel sera le contenu local ?

« Si cela s’avérait nécessaire, les deux parties sont prêtes à augmenter la production et la mise à niveau pour fabriquer les futurs modèles basés sur la conception unique du fusil Kalachnikov. Et, dans le cadre de l’initiative indienne Atmanirbhar, la localisation à 100 % des processus de fabrication est envisagée », a-t-il ajouté.

Armée 2021 à Moscou

Rosoboronexport JSC (qui fait partie de Rostec State Corporation) est susceptible de conclure plusieurs contrats avec des clients étrangers lors de cette exposition. Cette exposition commence aujourd’hui le 22 août et se poursuivra jusqu’au 28 août 2021 dans les locaux du Patriot Congress and Exhibition Centre des Forces armées de la Fédération de Russie.

Selon Alexander Mikheev, directeur général de Rosoboronexport, « Le Forum de l’armée est la plate-forme principale. Et cela permet à Rosoboronexport de présenter la plus large gamme de produits russes pour les forces spéciales et les unités de police à des clients étrangers. Et aussi pour les différentes branches des forces armées et tous les services.

Selon le communiqué de presse de la société, il y aura plus de 800 membres de 35 délégations étrangères. Sur les 35 délégations étrangères, environ 17 seront dirigées par leurs ministres de la défense et leurs adjoints. Il y aura des hauts fonctionnaires des pays partenaires de la Russie qui ont été invités par l’entreprise.

Au total, des représentants d’environ 150 pays invités par le biais du ministère de la Défense de la Russie, du Service fédéral de coopération militaro-technique de Russie et de la société d’État Rostec participent également à l’exposition.

Des équipements seront exposés et des armes seront pour la première fois des équipements navals. Un cluster spécial a été créé pour la démonstration d’équipements navals. Seront également exposés des plates-formes et des équipements à double usage, des avions, des moyens de défense aérienne et de guerre électronique, ainsi que des armes à guidage de précision pour les forces terrestres.

Pour la première fois, le plus récent char T-14 Armata, des véhicules de combat basés sur la plate-forme de combat Boomerang seront exposés. Et, le drone de reconnaissance/frappe Orion-E, qui est la star de cette année, le système de missile anti-aérien de champ de bataille Antey-4000 conçu pour équiper les forces terrestres, et le système de canon/missile de défense aérienne Pantsir-S1M sont exposés. . “Il y aura le chasseur Su-57 de cinquième génération, des hélicoptères, le bateau de débarquement à grande vitesse BK-16 et les dernières armes légères”, a ajouté Alexander Mikheev.

Ce qui intéressera l’armée indienne lors de l’exposition, ce seront les armes légères. Cela comprend les fusils d’assaut Kalachnikov AK-100, AK-200, AK-12, AK-15 et AK-19. Seront également exposés des fusils d’assaut KORD, des fusils de sniper et des mitrailleuses fabriqués par Kalachnikov Concern et l’usine Degtyarev, qui font partie de la société d’État Rostec.

Des équipements et des équipements pour les forces spéciales et les agences de sécurité sont exposés. Les fusils de sniper Dominator, Sumrak (Twilight), Lobaev Arms Volkodav (Wolfhound) seront exposés.

