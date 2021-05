La Russie pense-t-elle vraiment qu’elle peut cloner d’anciens guerriers? – .

Les conflits militaires sont coûteux à bien des égards. Non seulement ils coûtent cher en termes d’argent et de ressources, mais ils coûtent aussi souvent de nombreuses vies. Aucun pays ne veut envoyer ses citoyens se battre et mourir, c’est pourquoi la technologie comme les drones est devenue si attrayante pour les superpuissances du monde. La Russie est au milieu d’un certain nombre de conflits en cours qui exigent la menace – et dans certains cas l’application – d’une certaine force militaire. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, est l’homme chargé de gérer ces conflits, et plutôt que d’imaginer à quoi pourrait ressembler l’avenir de la guerre, il semble que Shoigu s’est inspiré du passé.

Comme le rapporte Popular Mechanics, Shoigu est récemment apparu lors d’une session de la Société géographique russe et a fait des déclarations absolument incroyables qui pourraient être interprétées comme signifiant que la Russie est ouverte à l’idée de cloner des humains à des fins de guerre. Encore plus stupéfiant est le fait que Shoigu ne semble pas vouloir cloner des soldats ordinaires, mais plutôt d’anciens guerriers qui combattaient à cheval, bien avant que la technologie militaire avancée ou même les armes à feu n’existent.

Au cours de la session, Shoigu aurait exprimé son enthousiasme pour les sites archéologiques où des guerriers scythes ont été enterrés. Les Scythes ont vécu dans la Sibérie actuelle il y a environ 3000 ans et ont été une force puissante dans la région pendant plusieurs siècles. Ils ont été parmi les premiers groupes à maîtriser la guerre mobile à cheval, et les Scythes nomades se sont taillés leur propre empire grâce à leur habileté de guerriers féroces.

Le ministre russe de la Défense est apparemment un fan de leur travail et a suivi les efforts de découverte et de récupération sur les sites funéraires scythes. Pourquoi? Parce qu’il pourrait en fait vouloir les ramener en utilisant leur ADN pour les cloner. Si le plan semble absurde, c’est parce qu’il l’est.

S’exprimant lors de la réunion, Shoigu a noté que ce serait un gros problème si les scientifiques pouvaient récupérer du matériel génétique à partir des restes de ces soldats morts depuis longtemps. «Bien sûr, nous aimerions beaucoup trouver la matière organique, et je crois que vous comprenez ce qui en découlerait», a-t-il déclaré. «Il serait possible d’en faire quelque chose, sinon Dolly le mouton. En général, ce sera très intéressant. »

Intéressant en effet. La mention de Dolly, le célèbre mouton cloné, révèle ici la ligne de pensée de Shoigu, mais cloner les Scythes est au mieux une longue chance. Le clonage humain n’a jamais été fait auparavant, à notre connaissance. Le clonage des primates, qui sont les plus proches des humains que nous pouvons obtenir, est un processus compliqué avec de nombreux pièges et une faible chance de succès. Le clonage d’humains serait tout aussi difficile, sinon plus.

En plus de cela, que pense Shoigu qu’il obtiendra s’il était en quelque sorte capable de lancer un programme de clonage militaire en Russie? Les bébés scythes ne mûrissent pas plus vite que quiconque, ce qui signifie quelques décennies à élever les enfants clonés avant qu’ils ne puissent être utiles dans un cadre militaire. Il compte également apparemment sur les Scythes pour être des guerriers rusés par défaut, ignorant la probabilité que les soldats scythes soient excellents dans ce qu’ils ont fait en raison de compétences d’entraînement intenses transmises au fil de nombreuses générations.

Pour être honnête, Shoigu n’a pas carrément dit qu’il prévoyait d’essayer de cloner des peuples anciens, mais il l’impliquait fortement. Dans tous les cas, il serait presque impossible qu’une telle chose se produise réellement, et cela ne tient pas compte du tollé international intense qui suivrait l’annonce du lancement d’un tel programme. Nous n’avons probablement pas à nous soucier de mener des guerres contre d’anciens super soldats de si tôt. Probablement.

