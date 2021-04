La Russie «peu probable» d’envahir l’Ukraine après des déploiements militaires «inquiétants», selon des analystes | Monde | Nouvelles

Selon le rapport, les accords de Minsk, conclus entre Moscou et Kiev au début de 2015 pour mettre fin aux combats sur l’annexion de la Crimée, favorisent la Russie.

En vertu de cet accord, l’Ukraine doit d’abord accorder une autonomie locale – un «statut spécial» – aux territoires maintenant détenus par les forces soutenues par la Russie avant que Moscou ne mette fin au soutien militaire aux séparatistes.

Les deux parties ont tardé à respecter les accords de Minsk, qui, selon l’ICG, ont «frustré» la Russie.

Ils ont ajouté: «Les récents mouvements de troupes et la rhétorique de la Russie suggèrent qu’elle est peut-être de plus en plus frustrée et essaie peut-être de contraindre l’Ukraine à faire des concessions.

«Moscou peut espérer qu’une combinaison de renforcement des forces et de rhétorique russe sur la« protection des citoyens »fera réfléchir Kiev à deux fois si les forces soutenues par la Russie, non liées par le cessez-le-feu au moment de sa dissolution, recherchent des avantages tactiques.

«Bien que le nouvel avant-poste de Voronej semble temporaire, avec le réchauffement climatique, les troupes pourraient y rester au moins jusqu’aux exercices russo-biélorusses prévus pour septembre.

«Le Kremlin peut espérer que les réponses occidentales aux déploiements démontrent à nouveau que malgré toute la rhétorique, aucun État occidental ne viendra en aide à l’Ukraine s’il fait face à une menace militaire croissante.»