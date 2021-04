La Russie pourrait avoir un char secret

04/06/2021 à 09:52 CEST

SPORT.es

En juin 2015, le gouvernement russe a dévoilé l’Armata, qui a été conçu pour remplacer les anciens réservoirs T-72B3 et T-80 dans les arsenaux des forces terrestres russes. Moscou a promis de construire 2300 chars Armata d’ici 2020, assez pour environ huit divisions de chars (mécanisés). Équipés d’un nouveau moteur, d’un blindage à double jet, d’une section transversale radar inférieure et du système de défense active Afghanit, les forces de chars de l’OTAN considéraient l’Armata comme une nouvelle menace redoutable.

Mais malgré de nobles promesses, le projet Armata s’est heurté à des difficultés financières et technologiques qui ont ralenti son développement. Aujourd’hui, les forces terrestres russes n’ont précisément aucun char Armata, avec des livraisons en série promises d’ici la fin de cette année. Un blog militaire russe a récemment découvert un autre modèle de char qu’il a apparemment perdu au profit de l’Armata à la fin des années 2000. Le Burlak, est un design intéressant qui tire parti de l’énorme inventaire russe de chars plus anciens et de la technologie de chars existante pour produire un véhicule qui est presque aussi bon comme l’Armata.

Le Burlak prend une nouvelle tourelle de char et s’installe sur un châssis de char T-80 modifié. La géométrie hexagonale de la tourelle est dérivée du char T-90A actuellement en service, mais a été considérablement allongée à l’arrière pour accueillir un système de chargement automatique à double alimentation pour le canon principal.