La Russie prévient que le Royaume-Uni et les États-Unis “tentent le destin” en envoyant la marine en mer Noire – tensions élevées | Monde | Nouvelles

in

Les tensions ont éclaté entre la Grande-Bretagne et Moscou mercredi après que le HMS Defender a navigué près de la Crimée. Une émission de médias d’État a lancé un défi effrayant aux États-Unis et au Royaume-Uni, avertissant que la Russie défendrait sa frontière par tous les moyens.

Le ministère de la Défense de Moscou a déclaré aux États-Unis et au Royaume-Uni qu’il était déconseillé de s’approcher de la côte de Crimée.

Le général de division Igor Konashenkov, porte-parole du ministère, a déclaré au Pentagone et à la Royal Navy “de ne pas tenter le destin en vain”.

Il a ajouté que le HMS Defender n’était « qu’une cible » pour les défenses de la flotte de la mer Noire.

Plus de 20 avions russes et deux navires des garde-côtes ont suivi le navire de guerre britannique alors qu’il naviguait près de la Crimée.

LIRE LA SUITE: La Russie et la Chine « agressives » pensent que Joe Biden est « faible »

Mercredi, Moscou a affirmé que l’un de ses navires de patrouille avait tiré des coups de semonce près du HMS Defender.

Le ministre russe de la Défense a également affirmé que des jets avaient largué des bombes sur le trajet du navire alors qu’il naviguait à environ 12 milles de la Crimée.

Le gouvernement britannique a rejeté le récit de l’incident par la Russie et a nié que des coups de semonce aient été tirés.

Le ministère de la Défense a ajouté dans un communiqué : « Nous pensons que les Russes entreprenaient un exercice d’artillerie en mer Noire et ont averti la communauté maritime de leur activité.

“Aucun tir n’a été dirigé sur le HMS Defender et nous ne reconnaissons pas l’affirmation selon laquelle des bombes ont été larguées sur son passage.”

Un correspondant de la BBC a décrit des avertissements hostiles à la radio alors que l’équipage du navire de guerre se préparait à une éventuelle confrontation, contestant les affirmations du gouvernement.

Sergei Ryabkov, vice-ministre des Affaires étrangères, a également menacé le Royaume-Uni et les États-Unis, suggérant que l’Occident n’accepte pas que la Crimée fasse partie de la Russie.

Il a réaffirmé que la Russie était prête à défendre ses frontières par tous les moyens, y compris la force militaire.

Vendredi, il a déclaré : « Que pouvons-nous faire ? On peut faire appel au bon sens, exiger le respect du droit international.

“Si cela n’aide pas, nous pouvons bombarder non seulement dans la direction mais aussi sur la cible, si nos collègues ne comprennent pas.

“Je mets en garde tous ceux qui violent les frontières de l’État de la Fédération de Russie sous le slogan de la libre navigation, de telles mesures provocatrices, car la sécurité de notre pays passe avant tout.”

A NE PAS MANQUER…

Bien qu’elle soit internationalement reconnue comme faisant partie de l’Ukraine, la Russie revendique la Crimée comme son propre territoire.

En 2014, la Russie a annexé la péninsule, déclenchant l’indignation internationale avec des craintes de conflit avec l’Ukraine toujours présentes.

En avril, Moscou a mis en garde contre un conflit après que plus de 100 000 soldats se soient rassemblés près de la frontière ukrainienne.

Le président américain Joe Biden a récemment organisé un sommet en Suisse avec le dirigeant russe Vladimir Poutine.

S’exprimant après la réunion, M. Biden a révélé qu’il avait parlé à M. Poutine de “l’engagement indéfectible des États-Unis envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine”, mais a ajouté qu'”aucune menace ou tactique alarmiste” n’avait été lancée.

Boris Johnson a été interrogé jeudi sur la route du HMS Defender et a insisté sur le fait qu’il pensait qu'”il était tout à fait approprié d’utiliser les eaux internationales”.

Dans un défi catégorique à la Russie, le Premier ministre a ajouté : « Soit dit en passant, le point important est que nous ne reconnaissons pas l’annexion russe de la Crimée.

« Cela fait partie du territoire ukrainien souverain.

« Il était tout à fait juste que nous défendions la loi et pratiquions la liberté de navigation comme nous l’avons fait, empruntons le chemin le plus court entre deux points, et c’est ce que nous avons fait.

“Nous ne reconnaissons pas l’annexion russe de la Crimée, c’était illégal, ce sont les eaux ukrainiennes et il était tout à fait juste de les utiliser pour aller de A à B.”